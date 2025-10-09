-

Corpay Cross-Border与SailGP国际帆船大奖赛续签独家合作协议

Corpay将继续为SailGP国际帆船大奖赛提供创新的全球支付和全面的货币风险管理解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今日宣布，其跨境业务部（Cross-Border）已与最激动人心的水上赛事——SailGP国际帆船大奖赛达成多年期协议，延续双方成功的独家合作关系，成为该赛事的官方外汇支付供应商。

自2019年以来，Corpay Cross-Border已为SailGP国际帆船大奖赛提供了一系列企业外汇支付解决方案。此次续签多年期协议后，该赛事及其企业合作伙伴网络将继续受益于Corpay创新的全球支付平台和全面的货币风险管理解决方案。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“在过去六年中，我们有幸成为SailGP国际帆船大奖赛的官方外汇支付供应商。我们很荣幸得到赛事的财务和合作伙伴团队的信任，并非常高兴能够将这项合作关系延续至未来多年。随着SailGP在全球范围内的人气和影响力不断扩大，我们的团队期待继续支持其各种外汇支付需求。”

SailGP国际帆船大奖赛首席财务官Rachael Smith表示：“我们很高兴Corpay将继续成为SailGP的官方外汇支付供应商。随着我们在全球范围内的不断发展，拥有像Corpay这样值得信赖的合作伙伴对于高效管理我们的国际财务运营至关重要。他们的专长和创新的支付解决方案助力我们在多个市场无缝开展赛事，打造世界级锦标赛。”

现在，所有人的目光都聚焦在即将在几周后举行的2025赛季劳力士SailGP国际帆船大奖赛的总决赛上。在最后几天的船队赛收官后，三支队伍将角逐总决赛的宝贵席位，争夺高达200万美元的冠军奖金——这是该项运动史上最高奖金纪录。这场巅峰对决将于11月29日至30日，在阿布扎比的壮丽美景中展开为期两天的激烈角逐。由阿布扎比体育委员会主办的穆巴达拉阿布扎比2025赛季总决赛的门票可在SailGP.com/abudhabi上购买。

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com

关于SailGP

劳力士国际帆船大奖赛（Rolex SailGP Championship）是最激动人心的水上赛事，各国帆船队驾驶着完全相同的高科技、高速50英尺双体帆船，在世界各地的标志性赛场上展开角逐。SailGP赛事时速超过100公里/小时（60英里/小时），速度之快超乎风速，顶级帆船运动员汇聚于此，承载着国家荣誉与个人荣耀，总奖金高达1200万美元。SailGP以风、海洋和阳光的自然之力为驱动，为目标而战，为更美好的未来而战。访问SailGP.com，了解更多信息。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay请洽：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

SailGP请洽：
Kylie Lynch
高级传播经理
media@sailgp.com

