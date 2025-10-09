Corpay Cross-Border verlängert exklusive Partnerschaft mit der globalen Rennmeisterschaft SailGP

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gab heute bekannt, dass sein Cross-Border-Geschäft eine mehrjährige Vereinbarung zur Verlängerung seiner erfolgreichen und exklusiven Zusammenarbeit mit der spannendsten Regatta auf dem Wasser, SailGP, als offizieller Devisenzahlungsanbieter geschlossen hat.

Seit 2019 bietet Corpay Cross-Border SailGP eine Reihe von Devisenzahlungslösungen für Unternehmen an. Mit dieser mehrjährigen Verlängerung werden die Liga und ihr Netzwerk von Unternehmenspartnern weiterhin von der innovativen globalen Zahlungsplattform und den umfassenden Lösungen für das Währungsrisikomanagement von Corpay profitieren.

„In den letzten sechs Jahren hatten wir das Privileg, offizieller FX-Zahlungsanbieter für SailGP zu sein“, sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. „Wir fühlen uns durch das Vertrauen, das uns die Finanz- und Partnerschaftsteams der Liga entgegenbringen, geehrt und freuen uns sehr, diese Partnerschaft um mehrere Jahre zu verlängern. Unser Team freut sich darauf, SailGP weiterhin bei allen Devisenzahlungen zu unterstützen, während die Liga ihre Präsenz und ihren Einfluss weltweit ausbaut.“

Rachael Smith, Chief Financial Officer von SailGP, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Corpay als offizieller Devisenzahlungsanbieter von SailGP zu verlängern. Da wir weltweit weiter wachsen, ist ein vertrauenswürdiger Partner wie Corpay für die effiziente Verwaltung unserer internationalen Finanzgeschäfte unerlässlich. Das Fachwissen und die innovativen Zahlungslösungen von Corpay unterstützen die reibungslose Durchführung unserer Veranstaltungen in mehreren Märkten und helfen uns dabei, eine Weltmeisterschaft der Spitzenklasse zu veranstalten.“

Alle Augen richten sich nun auf das große Finale der Rolex SailGP-Saisonmeisterschaft 2025, das in wenigen Wochen stattfindet. Nach den letzten Tagen der Flottenrennen kämpfen drei Teams um einen begehrten Platz im großen Finale, bei dem es um 2 Millionen US-Dollar geht, den größten Preispool in diesem Sport. Vor der atemberaubenden Kulisse von Abu Dhabi findet der hochkarätige Showdown an zwei actionreichen Renntagen vom 29. bis 30. November statt. Tickets für das Mubadala Abu Dhabi 2025 Season Grand Final, präsentiert vom Abu Dhabi Sports Council, sind unter SailGP.com/abudhabi erhältlich.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Zahlungen leicht gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über SailGP

Die Rolex SailGP Championship ist das spannendste Rennen auf dem Wasser, bei dem Nationalmannschaften in identischen Hightech-Hochgeschwindigkeits-Katamaranen mit einer Länge von 50 Fuß an legendären Orten auf der ganzen Welt gegeneinander antreten. Mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h (60 mph) schneller als der Wind, wird SailGP von den besten Athleten des Sports angetrieben, bei denen es um Nationalstolz, persönlichen Ruhm und ein Preisgeld von insgesamt 12 Millionen US-Dollar geht. Angetrieben von der Natur – Wind, Meer und Sonne – und von einem Ziel, segelt SailGP für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.