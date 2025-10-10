Andersen Consulting breidt expertise in leiderschapsontwikkeling uit met de toevoeging van Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn platform verder uit via een samenwerkingsovereenkomst met Insight Experience, een bedrijf voor leiderschapsontwikkeling dat bekendstaat om zijn ervaringsgerichte bedrijfssimulaties en geïntegreerde leerprogramma's.

Insight Experience, opgericht in 2001, werkt voornamelijk met Fortune 500-bedrijven en biedt trainingen in leiderschap en zakelijk inzicht, strategie-uitvoering, cultuuropbouw en simulatiegebaseerd leren. Het helpt leiders om individueel gedrag te koppelen aan organisatieresultaten via immersieve, resultaatgerichte programma's. Of het nu gaat om het aanpassen van bestaande activa of het ontwikkelen van nieuwe simulatiegebaseerde ervaringen, het bedrijf richt zich op het aanleren van bedrijfsconcepten, het versterken van best practices voor leiderschap en het stimuleren van interpersoonlijke feedback.

"Ons werk is gebaseerd op de overtuiging dat leiders het beste groeien door ervaring, vooral wanneer deze wordt ondersteund door inzicht, feedback en relevantie in de praktijk," aldus Karen Maxwell Powell, president van Insight Experience. "Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze methodologie aanbieden aan meer klanten die leiderschapsvaardigheden op een zinvolle, meetbare manier willen afstemmen op strategische uitvoering."

"We richten ons op het leveren van leiderschapsontwikkeling die direct resulteert in bedrijfsprestaties," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Insight Experience verdiept onze capaciteiten op het gebied van menselijk kapitaal door de unieke simulatiebenadering, waardoor we immersieve leerervaringen kunnen bieden die bedrijfsleiders klaarstomen voor de huidige zakelijke uitdagingen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

