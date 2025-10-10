Andersen Consulting pogłębia wiedzę fachową w dziedzinie rozwoju przywództwa wraz z nawiązaniem współpracy z Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kontynuuje rozbudowę swojej platformy, zawierając umowę o współpracy z Insight Experience, firmą wyspecjalizowaną w rozwoju przywództwa, która słynie z symulacji biznesowych opartych na doświadczeniach oraz zintegrowanych programów szkoleniowych.

Założona w 2001 r. firma Insight Experience współpracuje głównie z przedsiębiorstwami sklasyfikowanymi w rankingu Fortune 500 i oferuje szkolenia w zakresie kierowania firmą oraz zmysłu biznesowego, a także szkolenia w dziedzinie realizacji strategii, budowania kultury i szkolenia oparte na symulacjach, aby pomagać kierownictwu w skojarzeniu pojedynczych zachowań z wynikami osiąganymi przez całą organizację w drodze angażujących programów nastawionych na wyniki. Zarówno z myślą o personalizacji aktualnych zasobów, jak i w celu rozwoju nowych doświadczeń na podstawie symulacji, firma koncentruje się na nauczaniu podstawowych koncepcji biznesowych, wzmacnianiu najlepszych praktyk przywódczych i zachęcaniu do wzajemnego udzielania informacji zwrotnych.

– W naszych działaniach kierujemy się przekonaniem, że najlepszym sposobem rozwoju przywództwa jest doświadczenie, zwłaszcza gdy towarzyszą mu spostrzeżenia, informacje zwrotne i odniesienie do rzeczywistych warunków funkcjonowania – powiedziała Karen Maxwell Powell, prezeska Insight Experience. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy dotrzeć z naszą metodyką do szerszego grona klientów pragnących dostosować zdolności przywódcze do strategicznej realizacji w znaczący i wymierny sposób.

– Koncentrujemy się na zapewnieniu rozwoju przywództwa, które bezpośrednio przekłada się na wyniki biznesowe – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Insight Experience pogłębia nasze zdolności w zakresie kapitału ludzkiego dzięki unikalnemu podejściu opartemu o symulacje, a tym samym umożliwia nam zapewnienie jeszcze bardziej angażujących doświadczeń szkoleniowych pozwalających rozwijać przywódców firm gotowych, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom świata biznesu.

