Andersen Consulting verbessert Leadership-Development-Kompetenz durch Hinzufügung von Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Insight Experience, einem für seine Unternehmensplanspiele und integrierten Lernprogramme bekannten Unternehmen für Führungskräfteentwicklung weiter aus.

Das 2001 gegründete Unternehmen Insight Experience arbeitet hauptsächlich mit Fortune 500-Unternehmen zusammen und bietet Schulungen zur Unternehmensführung und Business Acumen Training, Schulungen zur Strategieumsetzung, kulturübergreifendes Training und simulationsbasiertes Lernen — um Führungskräfte zu unterstützen, individuelles Verhalten mit organisatorischen Ergebnissen durch immersive, ergebnisorientierte Programme zu verknüpfen. Bei der Anpassung vorhandener Vermögenswerte und Entwicklung neuer simulationsbasierter Erfahrungen konzentriert sich das Unternehmen auf Konzepte für den Unterricht von Geschäftsleuten, verstärkt Best Practices für die Führungskräfteentwicklung und fördert zwischenmenschliches Feedback.

„Unsere Arbeit wurzelt in der Überzeugung, dass sich Führungskräfte am besten durch die Vermittlung von Erfahrungen entwickeln — besonders, wenn sie dabei durch Einsichtnahmen, Rückmeldungen und Relevanz für die reale Welt unterstützt werden”, so Karen Maxwell Powell, President von Insight Experience. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting sind wir nun in der Lage, unsere Methodik mehr Kunden nahezubringen, die bestrebt sind, Führungskompetenzen durch strategische Umsetzung auf sinnvolle und messbare Weise aufeinander abzustimmen.”

„Wir konzentrieren uns auf die Vermittlung von Leadership-Development-Kompetenz, die sich direkt auf die Geschäftsleistung übertragen lässt”, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Insight Experience erweitert unsere Humankapitalfähigkeiten durch seinen einzigartigen Simulationsansatz, der uns in die Lage versetzt, immersivere Lernerfahrungen zu ermöglichen, um die für aktuelle geschäftliche Herausforderungen gerüsteten Unternehmensführer auszubilden.”

Andersen Consulting ist eine globale Beratungspraxis, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die die Unternehmensstrategie, Geschäftsangelegenheiten, Technologie und KI-Transformationen sowie Human Capital Solutions umfasst. Andersen Consulting integriert sich in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global, deren Organisation Weltklasse-Steuerberatung, juristisches Fachwissen, Sachverständigen-Gutachten, Global Mobility Expertise und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kollaborierenden Firmen bietet. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen durch seine Mitgliedsfirmen und kollaborierenden Firmen rund um den Globus.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.