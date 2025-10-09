-

コーペイ・クロス・ボーダー、「SailGP」世界レース選手権との独占パートナーシップを延長

SailGPに引き続き革新的なグローバル決済と包括的な為替リスク管理ソリューションへのアクセスを提供

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業向け決済の世界的リーダーであるコーペイ*（NYSE：CPAY）は、同社のクロスボーダー事業において、水上レース界で最もエキサイティングなSailGPとの独占パートナーシップを複数年契約に延長し、公式外貨（FX）決済サプライヤーとして提携することを発表しました。

コーペイ・クロスボーダーは2019年以来、SailGPに幅広い企業向け外貨決済ソリューションを提供してきました。今回の複数年契約延長により、リーグとその企業パートナーのネットワークは、コーペイの革新的なグローバル決済プラットフォームと包括的な為替リスク管理ソリューションによる恩恵を引き続き受けることができます。

コーペイ・クロス・ボーダー・ソリューションの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、「当社は過去6年にわたり、SailGPの公式外貨決済サプライヤーを務めるという栄誉に恵まれました。同リーグの財務担当およびパートナーシップチームから寄せられた信頼に深く感謝し、このパートナーシップをさらに複数年延長できることを大変嬉しく思います。リーグが世界中で存在感と影響力をさらに拡大する中、SailGPのあらゆる外貨決済ニーズを引き続きサポートしけることを楽しみにしています」と述べています。

SailGPの最高財務責任者（CFO）であるレイチェル・スミス氏は、「SailGPの公式外貨決済サプライヤーとして、コーペイとのパートナーシップを更新できたことを大変嬉しく思います。世界規模で成長を続けるSailGPにとって、コーペイのような信頼できるパートナーの存在は、国際的な財務業務を効率的に運営する上で不可欠です。コーペイのノウハウと革新的な決済ソリューションは、複数の市場で開催されるイベントのシームレスな運営を支えるとともに、世界クラスの選手権の実現に大きく貢献しています」と述べています。

現在、いよいよあと数週間後に迫ったロレックスSailGP 2025シーズン選手権のグランドファイナルに注目が集まっています。フリートレース最終日の終了後、3つのチームが優勝者総取りのグランドファイナルへの出場権をかけて激闘を繰り広げます。このグランドファイナルには、このスポーツ史上最高額となる200万米ドルの賞金が懸かっています。アブダビの息を呑む景色を背景に、11月29日と30日の両日、アクション満載のレースが繰り広げられます。アブダビ・スポーツ評議会が主催するムバダラ・アブダビ2025シーズン・グランドファイナルのチケットは、SailGP.com/abudhabiでご購入いただけます。

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイにより、お支払いが簡単に。詳しくは www.corpay.com をご覧ください。

SailGPについて

水上で最もエキサイティングなレースであるロレックスSailGPチャンピオンシップでは、各国のチームが世界中のアイコニックな会場でハイテクを駆使した同一の高速カタマランに乗って戦います。時速100km（60mph）を超えるスピードで風よりも速くレースするSailGPは、スポーツ界のトップアスリートたちが国の威信、個人的栄光、そして総額1200万米ドルの賞金をかけて競い合います。風、海、太陽という自然の力、そして目標を原動力として、SailGPはより良き未来のためにトップを目指します。詳細はSailGP.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

