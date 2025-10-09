AM Best Retira el Estado de Bajo Revisión y Afirma las Calificaciones Crediticias de The Hand-in-Hand Mutual Fire Insurance Company Limited; Baja la Calificación Crediticia de Emisor de Hand-in-Hand Mutual Life Assurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "bbb+" (Buena) de Hand-in-Hand Mutual Fire Insurance Company Limited (HIHF) (Guyana). La perspectiva asignada a la ICR de Largo Plazo es negativa, mientras que la perspectiva asignada a la FSR es estable.

Al mismo tiempo, AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha bajado la calificación del ICR de Largo Plazo a "bbb" (Buena) de "bbb+" (Buena) y ha afirmado la FSR de B++ (Buena) de Hand-in-Hand Mutual Life Assurance Company Limited (HIHL). AM Best ha asignado perspectivas negativas a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones). Ambas entidades se conocen colectivamente como Hand-in-Hand Group.

Las calificaciones de HIHF reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de HIHL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La baja de la ICR de largo plazo de HIHL refleja su capitalización ajustada por riesgos que ya no respalda una evaluación del balance en niveles de muy fuerte. Esto se debe a la presión derivada de la alta exposición de HIHL a valores de renta variable local dada la limitada oferta de instrumentos de inversión disponibles en el mercado, a pesar del sólido desempeño del portafolio que se encuentra en línea con las favorables condiciones macroeconómicas actuales del país.

La revisión de las perspectivas a negativas de HIHL y del ICR de largo plazo de HIHF refleja la preocupación de AM Best por el perfil de ERM y las prácticas de gobierno corporativo del grupo, considerando su reciente adopción de mejores estándares de contabilidad, así como su exposición a potenciales riesgos emergentes que podrían surgir dado el entorno económico dinámico de Guyana. Hand-in-Hand Group ha experimentado retrasos en los últimos dos años reportando información financiera auditada, problema que entra en conflicto con las prácticas de AM Best, lo que podría sumar incertidumbre con respecto a la posición financiera general del grupo y el desempeño de manera oportuna.

Establecida en 1865, HIHF es la compañía de seguros más antigua de Guyana y la segunda compañía de seguros más grande en la industria de seguros del país. La compañía suscribe líneas de negocio de propiedad y accidentes con un portafolio de productos compuesto principalmente por coberturas de incendio y automóviles, aunque también opera en el mercado de accidentes y responsabilidad civil.

HIHL se incorporó en 1966 y, como compañía mutualista, es propiedad de los titulares de pólizas con una menor cantidad de acciones preferentes emitidas a HIHF. La compañía se dedica principalmente a la suscripción de seguros colectivos de salud y vida, con una importante cartera de seguros de vida ordinarios y rentas vitalicias. En general, el mercado de seguros de Guyana ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años.

Las evaluaciones de la fortaleza de balance de HIHF y HIHL de muy fuerte y fuerte respectivamente, reflejan sus bases de capital estables, con un adecuado calce de activos y pasivos y coberturas de reaseguro adecuadas. Sin embargo, el riesgo de inversión representa un componente importante del capital requerido, debido a los limitados valores disponibles en el mercado en el que operan ambas empresas. Como mutualistas, la calidad del capital es muy buena por su estabilidad; las principales salidas provienen de la participación trienal en las utilidades con los asegurados autorizados.

El desempeño operativo en ambas compañías se considera adecuado con índices de costo medio de siniestralidad manejables. Sin embargo, cada compañía ha reflejado cierta volatilidad en el crecimiento de las primas y sus utilidades, aunque los resultados históricamente han sido en su mayoría positivos. AM Best espera que ambas compañías continúen fortaleciendo sus capacidades de ERM.

Podrían ocurrir acciones de calificación negativas para HIHF y HIHL si hay una disminución significativa en sus bases de capital a un nivel que ya no respalde las calificaciones, o si el desempeño operativo se deteriora con el tiempo debido a pérdidas netas o de suscripción sostenidas. Adicionalmente, también podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la opinión de AM Best sobre la adecuación del perfil ERM del grupo y gobierno corporativo se deteriora.

Podría tener lugar una acción positiva de calificación para HIHF si la compañía mantiene su tendencia actual en la capitalización ajustada por riesgos mientras construye su base de capital de manera consistente. Se podrían tomar acciones positivas de calificación para HIHL si la compañía refleja mejoras en su evaluación de fortaleza de balance, respaldadas por una mejor capitalización ajustada por riesgos, mientras construye su base de capital de manera consistente.

