Corpay Cross-Border verlengt exclusieve samenwerking met wereldwijd racekampioenschap SailGP

Corpay blijft SailGP toegang bieden tot innovatieve wereldwijde betalingen en uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldleider in zakelijke betalingen, heeft vandaag aangekondigd dat voor zijn Cross-Border-segment een meerjarige overeenkomst is gesloten om de succesvolle en exclusieve samenwerking daarvan met SailGP, de meest opwindende race op het water, te verlengen als hun officiële leverancier van valutabetalingen.

Sinds 2019 levert Corpay Cross-Border een reeks zakelijke valutabetalingsoplossingen aan SailGP. Met deze meerjarige verlenging blijft de competitie – en zijn netwerk van zakelijke partners – profiteren van Corpay's innovatieve wereldwijde betalingsplatform en uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon bij Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contactpersoon bij SailGP:
Kylie Lynch
Senior Communications Manager
media@sailgp.com

