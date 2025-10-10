-

アンダーセン・コンサルティング、インサイト・エクスペリエンスと提携しリーダーシップ開発の専門性を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、体験型ビジネスシミュレーションと統合型学習プログラムで知られるリーダーシップ開発企業のインサイト・エクスペリエンスと提携協定を結び、同社プラットフォームの強化を継続します。

2001年設立のインサイト・エクスペリエンスは主にフォーチュン500企業と協業し、企業向けリーダーシップ・ビジネスセンス研修、戦略執行、企業文化醸成、シミュレーションを活用した学習を提供しており、没入型で結果重視のプログラムを通じて、リーダー個人の行動を組織全体の成果に結びつける支援を行っています。既存のアセットをカスタマイズする場合でも、新たにシミュレーションに基づく体験の開発を行う場合でも、同社はビジネスの概念の理解、リーダーシップのベストプラクティスの強化、個人間でのフィードバックの積極的なやり取りに重点を置いています。

「当社の仕事の礎として、リーダーは経験を通じて、特にインサイトやフィードバック、現実世界との関連性による裏付けがあるときに最も成長するという信念があります」とインサイト・エクスペリエンスのカレン・マクスウェル・パウエル社長は話しています。「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、リーダーシップの能力を戦略の執行と有意かつ測定可能な形で結びつけようとする、より多くのお客様に当社の手法をお届けすることが可能になります」

「当社は、ビジネスの成果に直結するリーダーシップ開発の実現に注力しています」とアンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「インサイト・エクスペリエンスは独自のシミュレーション手法を通じて、当社のヒューマンキャピタル分野の能力に深みを加えてくれ、これにより私たちは、現代のビジネスの課題に対応できる企業リーダーを育成する、より没入型の学習体験を提供することが可能になります」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、ジョレラとの提携によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバル・システム・インテグレーター企業であるジョレラとの提携契約を通じて、安全かつ拡張性のあるデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供を推進し、自社のプラットフォームの強化を図っています。 2001年設立のジョレラは、サイバーセキュリティー、インフラ管理、AI・データ・サービス、そしてエンド・ユーザー・サポートなど、エンド・ツー・エンドでITサービスを提供する企業です。監視・管理ソリューション、バックアップおよび復旧、アプリケーション開発、IT戦略を提供し、ビジネス成果と長期的な顧客価値の実現を推進しています。建設、製造、金融サービス、通信、メディア、M&A、および公共部門といった業界にサービスを提供し、クラウドおよびデジタル業務において、世界規模の展開力とローカルでの実行力を両立させています。 ジョレラの最高経営責任者（CEO）であるアレックス・シャン氏は、「ジョレラでは、イノベーションは説明責任から始まるという信念を常に持ち続けてきました」...

アンダーセン・コンサルティング、ニュービジョン・ソリューションズと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、参入戦略、市場調査、インフラおよびエンジニアリングソリューションを専門とするコンサルティング会社、ニュービジョン・ソリューションズと提携契約を結び、引き続き能力を拡充しています。 2008年に設立されバングラデシュに拠点を置くニュービジョン・ソリューションズは、外国投資の支援や促進のほか、財務デューデリジェンス、会計アドバイザリー、ジョイントベンチャーの構築、インフラコンサルティングを通じて、複雑な市場での企業の事業展開を支援しています。同社は公的機関、民間企業、開発機関など幅広い顧客基盤に、きめ細やかなアプローチで貢献しています。 ニュービジョン・ソリューションズのマネージングディレクターであるTareq Rafi Bhuiyan Junは、「ニュービジョンが目指すのは、市場参入の支援、投資の促進、規制環境への対応といった形で、クライアントの複雑な課題を簡素化することです。私たちは、グローバルな経験、ローカルな知見、そして質の高い成果への揺るぎないコミットメントを提供し...

アンダーセン・コンサルティング、モーリシャスとセーシェルで能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、モーリシャスに本社を置き、セーシェルにオフィスを構える有力なコーポレートファイナンスアドバイザリー会社であるペリジウム・キャピタルを提携ファームに追加し、能力を強化します。 ペリジウム・キャピタルは、コーポレートファイナンスアドバイザリー、資本市場ソリューション、M&A、評価、ITコンサルティング、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ESGアドバイザリーなど、包括的な専門サービスを提供しています。現地、地域、国際レベルの規制環境に精通し、組織の成長や変革のプロセス全体をサポートしています。また、AI、サイバーセキュリティ、データ分析を含むテクノロジー分野の専門知識によって能力を強化することで、中核となるアドバイザリーサービスの深さとレジリエンスを高めています。この総合的なアプローチにより、同社は包括的なアドバイザリーとテクノロジーソリューションの一元的で信頼できるリソースとなっています。 ペリジウム・キャピタルのマネージングディレクターであるシャミン・A・...
Back to Newsroom