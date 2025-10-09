-

Corpay Cross-Border與SailGP國際帆船大獎賽續簽獨家合作協議

Corpay將繼續為SailGP國際帆船大獎賽提供創新的全球支付和全面的貨幣風險管理解決方案

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今日宣布，其跨國業務部（Cross-Border）已與最令人興奮的水上賽事——SailGP國際帆船大獎賽達成多年協議，延續雙方成功的獨家合作關係，成為該賽事的官方外匯支付供應商。

自2019年以來，Corpay Cross-Border已為SailGP國際帆船大獎賽提供了一系列企業外匯支付解決方案。在此次續簽多年期協議後，該賽事及其企業合作夥伴網路將繼續受益於Corpay創新的全球支付平台和全面的貨幣風險管理解決方案。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「在過去六年中，我們有幸成為SailGP國際帆船大獎賽的官方外匯支付供應商。我們很榮幸得到賽事的財務和合作夥伴團隊的信任，並非常高興能夠將這項合作關係延續至未來多年。隨著SailGP在全球範圍內的人氣和影響力不斷擴大，我們的團隊期待著繼續支援其各種外匯支付需求。」

SailGP國際帆船大獎賽財務長Rachael Smith表示：「我們很高興Corpay將繼續成為SailGP的官方外匯支付供應商。隨著我們在全球範圍內的不斷發展，擁有像Corpay這樣值得信賴的合作夥伴對於高效管理我們的國際財務營運至關重要。他們的專長和創新的支付解決方案幫助我們在多個市場無縫開展賽事，打造世界級錦標賽。」

現在，所有人的目光都聚焦在即將在幾週後舉行的2025年勞力士SailGP國際帆船大獎賽的總決賽上。在最後幾天的船隊賽收官後，三支隊伍將角逐總決賽的寶貴席位，爭奪高達200萬美元的冠軍獎金——這是該項運動史上最高獎金紀錄。這場巔峰對決將於11月29日至30日，在阿布達比的壯麗美景中展開為期兩天的激烈角逐。由阿布達比體育委員會主辦的穆巴達拉阿布達比2025賽季總決賽的門票可在SailGP.com/abudhabi上購買。

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay——讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com

關於SailGP

勞力士國際帆船大獎賽（Rolex SailGP Championship）是最令人興奮的水上賽事，各國帆船隊駕駛著完全相同的高科技、高速50英尺雙體帆船，在世界各地的標誌性賽場上展開角逐。SailGP賽事時速超過100公里/小時（60英里/小時），速度之快超乎風速，頂級帆船運動員匯聚於此，承載著國家榮譽與個人榮耀，總獎金高達1200萬美元。SailGP以風、海洋和陽光的自然之力為驅動，為目標而戰，為更美好的未來而戰。造訪SailGP.com，瞭解更多資訊。

