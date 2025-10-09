-

Corpay Cross-Border amplía su asociación exclusiva con el campeonato mundial de vela SailGP

Corpay seguirá proporcionando a SailGP acceso a soluciones innovadoras de pagos internacionales y gestión integral del riesgo de cambio

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder internacional en pagos corporativos, ha anunciado hoy que su división Cross-Border ha firmado un acuerdo de varios años para prolongar su exitosa y exclusiva colaboración con la competición náutica más apasionante, SailGP, como proveedor oficial de pagos en divisas (FX).

Desde 2019, Corpay Cross-Border ha proporcionado una gama de soluciones de pago en divisas para empresas a SailGP. Con esta prórroga de varios años, la liga, y su red de socios corporativos, seguirán aprovechando la innovadora plataforma de pagos internacionales y las completas soluciones de gestión del riesgo cambiario de Corpay.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

