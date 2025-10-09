Corpay Cross-Border estende la collaborazione esclusiva con il campionato velico internazionale SailGP

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che la sua attività Cross-Border ha stipulato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con la competizione velica più entusiasmante, SailGP, come fornitore ufficiale di pagamenti in valute estere (FX).

Dal 2019, Corpay Cross-Border propone a SailGP una serie di soluzioni aziendali di pagamento in valuta. Con questa estensione pluriennale, il campionato, e la sua rete di aziende collaboratrici, continuerà a beneficiare dalla piattaforma innovativa di pagamenti globali e delle soluzioni di gestione del rischio di cambio di Corpay.

