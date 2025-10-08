-

Thredd lanza la primera solución contra fraudes del mercado en colaboración con Featurespace

One View es la primera solución de su clase en permitir la monitorización de pagos con y sin tarjeta en una sola interfaz.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, el procesador de pagos globales de próxima generación líder, anunció hoy la presentación de One View, la primera solución contra fraudes del mercado, desarrollada en colaboración con los innovadores de detección de delitos financieros y fraude globales Featurespace, una solución de Visa. La solución permite la monitorización inteligente de transacciones con tarjeta y pagos sin tarjeta en una sola interfaz independiente de la red y un motor de reglas para mejorar la detección de fraude.

One View se desarrolló con el objetivo de combinar datos de pagos con y sin tarjeta, como los pagos de cuenta a cuenta (A2A) y de persona a persona (P2P), en una sola interfaz para ofrecer un panorama 360° de la conducta del cliente y permitir una detección de fraude más efectiva que, al mismo tiempo, reduzca las cargas de trabajo relacionadas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Simeon Lando
Director de marketing
press@thredd.com

Thredd

