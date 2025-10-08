OfficeSpace adquiere Dojo AI y se convierte en el primer sistema operativo de IA para entornos construidos

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--OfficeSpace Software, la plataforma líder en gestión de espacios de trabajo con IA, anunció hoy la adquisición de Dojo AI, la IA patentada para la planificación de espacios y el análisis de datos. La tecnología de Dojo reduce drásticamente la duración de los ciclos de planificación de meses a minutos y aprovecha potentes algoritmos que mejoran el rendimiento de los equipos e impulsan el crecimiento.

Con esta adquisición, OfficeSpace se convierte en el primer sistema operativo de IA para entornos construidos con capacidades integrales para gestionar de forma predictiva el espacio, los activos, la experiencia de los empleados, los flujos de trabajo de gestión de tickets y el análisis del lugar de trabajo, optimizando así las carteras de inmuebles comerciales a gran escala. Las empresas que utilizan la tecnología de IA de Dojo han logrado flujos de trabajo optimizados, reducción de costos y aumento de ingresos, automatizando entre el 30 y el 60% de las cargas de trabajo de los planificadores de espacio y ocupación, y aumentando la ocupación en un 66% a través de un mejor diseño del lugar de trabajo.

Al integrar la IA de Dojo directamente en su plataforma, OfficeSpace se ha convertido en el líder del mercado en planificación de espacio predictiva y prescriptiva. La plataforma comprime los ciclos de planificación, genera nuevas fuentes de retorno de la inversión (ROI) y define el futuro de cómo las organizaciones diseñan y optimizan sus portafolios para obtener el máximo rendimiento. Dentro de OfficeSpace, la tecnología patentada de Dojo AI automatizará los planes de apilamiento, ofrecerá previsiones predictivas de utilización, sugerirá adyacencias y generará planos de planta al instante. OfficeSpace también incorporará modelos continuos de IA agéntica en toda su plataforma que permitirán a los responsables del lugar de trabajo colaborar de forma sencilla con los agentes de IA en un lienzo intuitivo que incluye experiencias de indicaciones de última generación. Conocida por su amplio desarrollo conjunto con clientes y la entrega puntual de funciones, OfficeSpace ofrece acceso anticipado a clientes y clientes potenciales para que prueben las nuevas funciones antes de su disponibilidad general.

“Cada metro cuadrado del lugar de trabajo es una inversión y debe rendir”, comentó Erin Mulligan Helgren, CEO de OfficeSpace. “Con la IA patentada de Dojo, no solo mejoramos la eficiencia de la planificación: estamos reimaginando el sector inmobiliario como un motor de rendimiento que reduzca costos, genere ingresos y fomente la cultura. Este es un momento decisivo para nuestra categoría y los clientes a los que servimos”.

El director de productos Andrés Ávalos compartió las implicancias de este cambio para el futuro del trabajo: “La tecnología de Dojo AI en OfficeSpace significa que ya no se encontrará con un lienzo en blanco en la planificación de bloques y pilas, el modelado de escenarios y la experiencia del empleado. La plataforma crea el punto de partida, realiza el trabajo y presenta las mejores opciones en minutos con el poder de la IA, para que los líderes puedan centrarse en la estrategia, la cultura y la innovación“.

Los equipos de OfficeSpace y Dojo AI, altamente calificados en el mercado por el éxito del cliente, la velocidad para obtener valor y la implementación y los servicios profesionales de primer nivel, comparten valores de innovación y orientación al cliente:

“Dojo se fundó para redefinir la experiencia en el lugar de trabajo”, comentó Dan Goldstern, CEO y cofundador de Dojo. “Al unir fuerzas con OfficeSpace, estamos impulsando un cambio importante en la forma en que los equipos colaboran y las personas logran sus objetivos. Las oficinas serán un imán, y los portafolios se convertirán en activos dinámicos basados ​​en datos. Este es el futuro del trabajo“.

“La potente tecnología de IA de Dojo ha sido fundamental para ayudarnos a nosotros y a nuestros inquilinos a planificar, gestionar y optimizar sus planes de espacio, escenarios, la colaboración entre empleados y la utilización del espacio de trabajo en 1500 metros cuadrados de inmuebles comerciales”, afirmó Tal Kerret, presidente de Silverstein Properties. “Como plataforma de IA líder a nivel mundial para la gestión del entorno construido, OfficeSpace ha transformado la forma en que equipos de todos los sectores gestionan el espacio y la optimización de la cartera. La reputación de la empresa por su innovación continua es única”.

Obtenga más información sobre OfficeSpace + Dojo AI y vea el futuro de la planificación del lugar de trabajo en acción:

Más información: Únase a un evento digital en vivo el jueves 16 de octubre de 2025 a las 12:30 ET para escuchar la visión de los equipos de OfficeSpace y Dojo, junto con estudios de casos de clientes y mucho más. Confirme su asistencia aquí .

Únase a un evento digital en vivo el jueves 16 de octubre de 2025 a las 12:30 ET para escuchar la visión de los equipos de OfficeSpace y Dojo, junto con estudios de casos de clientes y Reserve una demostración hoy mismo: Experimente cómo los equipos de espacio y ocupación completan meses de planificación en minutos con IA.

Experimente cómo los equipos de espacio y ocupación completan con IA. Obtenga acceso anticipado: Reserve su lugar en nuestros programas User Insights y Early Access para cocrear nuevas funciones, obtener acceso práctico a prototipos e influir en el desarrollo de funciones en tiempo real con colegas de primer nivel de la industria.

Reserve su lugar en nuestros programas para cocrear nuevas funciones, obtener acceso práctico a prototipos e influir en el desarrollo de funciones en tiempo real con colegas de primer nivel de la industria. Asista a Innovation Days: Sea parte de sesiones exclusivas in situ con OfficeSpace, socios líderes de CRE y pares de la industria para explorar la próxima era de la tecnología del lugar de trabajo, en vivo.

Acerca de OfficeSpace Software

OfficeSpace es la plataforma de IA para entornos construidos que ayuda a los equipos a planificar, conectar y trabajar en el lugar de trabajo mediante la planificación del espacio, la reserva de escritorios y salas, la señalización y los anuncios para los empleados, la gestión de visitantes, la gestión de activos empresariales, informes y análisis en tiempo real, flujos de trabajo de IA e inteligencia predictiva. OfficeSpace ha sido reconocido con la distinciones Easiest to Use, Best Meets Requirements, Users Most Likely to Recommend, Best Enterprise ROI, Overall Leader y ganador de Top 1% Office Software en el sitio web de reseñas de software empresarial de G2. OfficeSpace también es uno de los principales proveedores en el informe 2025 de Gartner Market Guide for Workplace Experience Applications y en el mercado de bienes raíces corporativos de AppsCRE . La compañía está respaldada por Vista Equity Partners y Resurgens Technology Partners. Siga a OfficeSpace en LinkedIn, @OfficeSpace Software.

