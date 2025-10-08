Haleon選用Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement，以利用AI改善與藥房和醫療保健專業人員的互動

倫敦和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于日常健康的全球領先消費品公司Haleon plc (LSE/NYSE:HLN)與全球排名第一的AI客戶關係管理(CRM)平台Salesforce (NYSE:CRM)今日共同宣布，Haleon將借助Salesforce的技術，推動與全球藥房和醫療保健專業人員進行更有效的互動。

Haleon已選定Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Data Cloud和Agentforce，為其4500餘人的全球銷售團隊提供支援。這款AI驅動的解決方案將使這家全球消費者醫療保健公司能夠與客戶進行更高效的互動，並深化其與全球藥劑師和醫療保健專業人員的關係。這將使更多人能夠更便捷地獲得日常醫療保健產品，從而嘉惠全球數百萬消費者。

借助Salesforce，Haleon的銷售代表將減少在行政管理任務上花費的時間，並能夠取得有關消費者人口統計、購物趨勢和銷售點行銷的資料驅動的洞察。這將使Haleon的銷售代表能夠專注于加值活動，例如為客戶客製化專屬業務啟動方案。

此外，Sensodyne、Voltaren和Centrum等業界一流品牌的製造商Haleon將擔任Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement的設計合作夥伴。在此角色下，Haleon將參與Salesforce生命科學解決方案的開發，以進一步滿足消費者健康產業的特定需求，包括支援全球零售和線上通路的產品供應、保固期管理、促銷和庫存管理。

Haleon數位和技術長Claire Dickson評論道：「我們欣然與Salesforce合作，為我們的客戶帶來更有效的資料驅動的洞察。此次選擇Life Sciences Cloud和Agentforce，將使藥劑師和醫療保健專業人員能夠更高效地為全球數百萬人提供更優質的日常健康服務。」

Dickson繼續說道： 「我們也很高興為Salesforce提供平台消費者健康功能開發方面的建議。我們致力於塑造產業的未來，並期待對工具的開發產生影響，從而支援我們所有品類的成長。」

Salesforce生命科學總經理Frank Defesche表示：「Haleon採用我們的下一代Life Sciences Cloud for Customer Engagement和Agentforce，將重塑消費者健康產業如何透過即時洞察和值得信賴的AI技術與藥房和醫療保健專業人員互動。他們的洞察確保我們能夠滿足消費者醫療保健產業複雜而具體的需求，無需客製化解決方案，同時還能提高生產力、創新能力和健康服務水準。」

關於Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN)是消費健康領域的全球領導者，其使命是以人文關懷提供更優質的日常健康服務。Haleon的產品組合涵蓋六大類別：口腔健康、維生素、礦物質和補充品(VMS)、疼痛緩解、呼吸健康、消化健康以及治療性皮膚健康等。公司旗下擁有Advil、Centrum、Otrivin、Panadol、parodontax、Polident、Sensodyne、Theraflu和Voltaren等歷史悠久的品牌，均以可靠的科學、創新和深刻的人文洞察為基礎。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.haleon.com

關於Salesforce

Salesforce協助各種規模的企業重塑業務以適應AI時代。借助Salesforce值得信賴的平台和Agentforce，企業可以憑藉AI、資料與行動能力，實現人與代理的協同，推動客戶取得成功。憑藉其服務醫療保健產業的長期經驗，Salesforce將繼續致力於推動製藥和醫療科技企業實現更優健康成果。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.salesforce.com。

訂單管理功能可望於2026年10月做為Life Sciences Cloud for Customer Engagement的一部分推出。此處提及的任何未發表的服務或功能目前均無法使用，並且可能無法準時交付或最終不予交付。客戶應根據目前可用的功能做出購買決定。

