Haleon选用Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement，以利用AI改善与药房和医疗保健专业人员的互动

伦敦和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于日常健康的全球领先消费品公司Haleon plc (LSE/NYSE:HLN)与全球排名第一的AI客户关系管理(CRM)平台Salesforce (NYSE:CRM)今日共同宣布，Haleon将借助Salesforce的技术，推动与全球药店和医疗保健专业人员进行更有效的互动。

Haleon已选定Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Data Cloud和Agentforce，为其4500余人的全球销售团队提供支持。这款AI驱动的解决方案将使这家全球消费者医疗保健公司能够与客户进行更高效的互动，并深化其与全球药剂师和医疗保健专业人员的关系。这将使更多人能够更便捷地获得日常医疗保健产品，从而惠及全球数百万消费者。

借助Salesforce，Haleon的销售代表将减少在行政管理任务上花费的时间，并能够获取有关消费者人口统计、购物趋势和销售点营销的数据驱动的洞察。这将使Haleon的销售代表能够专注于增值活动，例如为客户定制专属业务激活方案。

此外，Sensodyne、Voltaren和Centrum等行业领先品牌的制造商Haleon将担任Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement的设计合作伙伴。在此角色下，Haleon将参与Salesforce生命科学解决方案的开发，以进一步满足消费者健康行业的特定需求，包括支持全球零售和线上渠道的产品供应、保质期管理、促销和库存管理。

Haleon首席数字和技术官Claire Dickson评论道：“我们很高兴与Salesforce合作，为我们的客户带来更有效的数据驱动的洞察。此次选择Life Sciences Cloud和Agentforce，将使药剂师和医疗保健专业人员能够更高效地为全球数百万人提供更优质的日常健康服务。”

Dickson继续道： “我们也很高兴为Salesforce提供平台消费者健康功能开发方面的建议。我们致力于塑造行业的未来，并期待对工具的开发产生影响，从而支持我们所有品类的增长。”

Salesforce生命科学总经理Frank Defesche表示：“Haleon采用我们的下一代Life Sciences Cloud for Customer Engagement和Agentforce，将重塑消费者健康行业如何通过实时洞察和值得信赖的AI技术与药店和医疗保健专业人员互动。他们的洞察确保我们能够满足消费者医疗保健行业复杂而具体的需求，无需定制解决方案，同时还能提高生产力、创新能力和健康服务水平。”

致编辑：

了解更多：

关于Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN)是消费健康领域的全球领导者，其使命是以人文关怀提供更优质的日常健康服务。Haleon的产品组合涵盖六大类别：口腔健康、维生素、矿物质和补充剂(VMS)、疼痛缓解、呼吸健康、消化健康以及治疗性皮肤健康等。公司旗下拥有Advil、Centrum、Otrivin、Panadol、parodontax、Polident、Sensodyne、Theraflu和Voltaren等历史悠久的品牌，均以可靠的科学、创新和深刻的人文洞察为基础。

如需了解更多信息，请访问www.haleon.com

关于Salesforce

Salesforce帮助各种规模的组织重塑业务以适应AI时代。借助Salesforce值得信赖的平台和Agentforce，组织可以依托AI、数据与行动能力，实现人与智能体的协同，推动客户取得成功。凭借其服务医疗保健行业的长期经验，Salesforce将继续致力于推动制药和医疗科技组织实现更优健康成果。如需了解更多信息，请访问www.salesforce.com。

订单管理功能预计将于2026年10月作为Life Sciences Cloud for Customer Engagement的一部分推出。此处提及的任何未发布的服务或功能目前均不可用，并且可能无法按时交付或最终不予交付。客户应根据当前可用的功能做出购买决定。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。