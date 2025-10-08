Wolters Kluwer publiceert zijn rapport '2025 Future Ready Accountant', waarin de belangrijkste trends in de wereldwijde belasting- en boekhoudsector worden belicht

Minneapolis--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer Tax and Accounting presenteert de tweede editie van zijn wereldwijde onderzoeksrapport 'Future Ready Accountant'. Op basis van inzichten van meer dan 2700 professionals uit de wereldwijde belasting- en accountancybranche laat Future Ready Accountant zien hoe kantoren zich ontwikkelen om aan de stijgende verwachtingen van klanten te voldoen. Ook gaat het rapport in op de inzet van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en het bouwen van veerkrachtige bedrijfsmodellen. Uit het rapport blijkt dat ontwikkelingen als AI, een steeds meer adviesgerichte dienstverlening en cloudintegratie de manier van werken in deze sector flink veranderen.

Jason Marx, CEO van Wolters Kluwer Tax & Accounting, vat het als volgt samen : "Het Future Ready Accountant 2025 rapport laat zien dat het beroep een strategische transformatie ondergaat. Bedrijven gaan verder dan tactische oplossingen en omarmen langetermijnstrategieën die gericht zijn op adviesdiensten, talentontwikkeling en technologie-integratie. AI is niet langer toekomstmuziek, maar een huidige noodzaak die bedrijven moeten omarmen. Niet alleen om te overleven, maar ook om te blijven groeien. Wanneer bedrijven AI en automatisering in hun workflows integreren, verandert dit fundamenteel hoe ze waarde leveren, beslissingen nemen en klantrelaties opbouwen. Deze verschuivingen zijn niet alleen operationeel van aard, ze hebben ook invloed op het doel van het bedrijf, de langetermijnstrategie en de resultaten voor klanten."

Het wereldwijde rapport bevat edities voor de Amerikaanse, Canadese, Europese en APAC- markten, met regio-specifieke inzichten en analyses.

"Dit rapport is belangrijk voor de belasting- en accountancybranche, omdat het niet alleen wereldwijde trends weergeeft, maar ook regionale inzichten biedt. Hierdoor kunnen bedrijven hun strategieën afstemmen op specifieke marktbehoeften en inspelen op de ingrijpende veranderingen die het beroep hervormen", aldus Marx.

Een paar conclusies uit Future Ready Accountant

Dit jaar is het gebruik van AI sterk gestegen – van 9% in 2024 naar 41% in 2025 – wat wijst op een radicale verschuiving van voorzichtig experimenteren naar volledige integratie in alle bedrijfsactiviteiten. Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de bedrijven van plan is om meer in AI te investeren, terwijl 35% het al dagelijks gebruikt. Met AI in hun workflows verbeteren bedrijven klantenservice en engagementmodellen, automatiseren ze taken en genereren ze strategische inzichten.

Over de kracht van AI zegt Marx: "AI verandert de manier waarop professionals toegang krijgen tot gezaghebbende kennis en hoe ze deze toepassen. AI biedt transparante inzichten met bronvermelding, terwijl gebruikersgegevens streng worden beveiligd.

Het rapport laat zien dat wereldwijd het gebruik van AI meer dan verviervoudigd is, wat wijst op een verschuiving van experimenteren naar operationele afhankelijkheid. Bedrijven die gebruikmaken van AI werken sneller en met meer precisie en vertrouwen, waardoor de manier waarop strategische beslissingen worden genomen en klantwaarde wordt geleverd, verandert."

Bovendien biedt de sector steeds vaker adviesdiensten aan. Het is bijna universeel geworden: in 2024 bood nog 83% deze diensten aan, inmiddels is dat 93%. Door het gebruik van data en AI kunnen organisaties het advies aan klanten beter personaliseren en opschalen. Ook als het gaat om talent, is de sector volwassen geworden: terwijl vorig jaar de nadruk lag op het aantrekken en behouden van professionals, geven bedrijven dit jaar prioriteit aan ontwikkeling. Een van de grootste uitdaging hierbij is volgens 31% de ontwikkeling van geavanceerde technische vaardigheden.

Cloudadoptie en technologische integratie blijven de groei stimuleren. In 2024 maakte 62% van de bedrijven gebruik van cloudtechnologie en bedrijven met een hoge integratiegraad zagen hun omzet met 78% groeien. In 2025 breidde 52% van de bedrijven hun cloudgebaseerde oplossingen uit. Dat dat rendeert blijkt uit het feit dat de omzet van 87% van de bedrijven met sterk geïntegreerde systemen groeide. De evolutie naar digitale volwassenheid wordt nu gezien als een motor voor innovatie, veerkracht en succes op de lange termijn.

Belangrijkste bevindingen wereldwijd 2025 Future Ready Accountant

Bedrijven over de hele wereld omarmen strategische transformatie. De sector evolueert snel als gevolg van kunstmatige intelligentie, cloudintegratie en hogere klantverwachtingen op het gebied van inzichten. Bedrijven kijken opnieuw naar hun doel, strategie en modellen om de beste resultaten te behalen.

Groei en winstgevendheid nemen toe

Omzetgroei: 83% van de bedrijven wereldwijd rapporteerde een omzetstijging, tegenover 72% in 2024.

Deze omzetgroei is consistent in alle regio's: Azië-Pacific (84%), Noord-Amerika (84%) en Europa (80%). Bijna een op de vier bedrijven kwalificeert zich als snelgroeiend (10%+ omzetgroei), wat aantoont dat dergelijke prestaties niet afhangen van schaalgrootte.

Winstgevendheid: 79% van de bedrijven zag een verbetering van de winstgevendheid, tegenover 74% vorig jaar.

AI als kerncompetentie

AI-acceptatie: het gebruik van AI is in één jaar tijd meer dan verviervoudigd, van 9% naar 41%.

Routinematig gebruik: 72% van de bedrijven gebruikt AI nu minstens één keer per week, 35% gebruikt het dagelijks.

Investeringen: 77% van de bedrijven is van plan om de komende drie jaar meer te investeren in AI. Van de grote bedrijven streeft 40% naar een dubbelcijferige groei in AI-uitgaven.

Impact: 73% van de regelmatige AI-gebruikers behaalt betere resultaten dan verwacht, vooral op het gebied van klantenservice, financiële inzichten en efficiëntie.

Adviesgerichte dienstverlening

Adviesdiensten: 93% van de bedrijven biedt nu adviesdiensten aan (tegenover 83% in 2024), en bijna de helft is van plan om het aanbod in het komende jaar uit te breiden.

Vraag van klanten: 35% van de klanten vraagt bedrijven om strategisch bedrijfsadvies.

Datagestuurd: 87% van de bedrijven gebruikt klantgegevens om advieskansen te ontdekken en advies op maat te bieden.

AI verbetert de adviesverlening: 41% van de snelgroeiende bedrijven behaalt betere resultaten dan verwacht bij het verbeteren van de klantbegeleiding dankzij AI.

Technnologie-integratie en cloudadoptie

Cloudoplossingen: 52% van de bedrijven heeft cloudoplossingen geïmplementeerd of uitgebreid.

Workflow-automatisering: 47% is van plan om de workflow-automatisering te vergroten en de digitale communicatie met klanten te verbeteren.

Integratie: 87% van de professionals met een hoge mate van technologie-integratie (minstens 75%) heeft een omzetgroei gerealiseerd.

Talent en de toekomst van werk

Talentstrategie: organisaties bewegen van reactieve werving naar strategische ondersteuning en investeren in flexibiliteit, automatisering en het ontwikkelen van vaardigheden.

Technische vaardigheden: 31% van de bedrijven noemde het ontwikkelen van geavanceerde technische vaardigheden als een van de grootste uitdagingen op het gebied van personeelsbezetting. Dit is een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar.

Personeelsbehoefte: 29% van de medewerkers wil betere technologische tools, een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van vorig jaar.

Trends op het gebied van private equity en fusies en overnames in de afgelopen drie jaar

Fusies: 26% van de bedrijven geeft aan te zijn gefuseerd met een ander bedrijf.

Private equity: 32% heeft private equity-investeringen ontvangen.

Overnames: 27% van de bedrijven heeft een ander bedrijf overgenomen.

Bekijk het rapport 'Future Ready Accountant'

Lees het onderzoeksrapport op, https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-accountant.

