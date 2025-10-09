-

The Empire State Building organiseert de jaarlijkse Run-Up, gepresenteerd door NYU Langone Health en mogelijk gemaakt door de Challenged Athletes Foundation

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Empire State Building (ESB) organiseerde de 47e jaarlijkse Empire State Building Run-Up, gepresenteerd door NYU Langone Health en mogelijk gemaakt door de Challenged Athletes Foundation (CAF). In verschillende rondes renden meer dan 200 runners van over de hele wereld de 1.576 trappen van het gebouw op om de finish te halen op het iconische observatiedek op de 86e verdieping.

"De race naar de top van The Empire State Building, als populairste attractie van New York, is een bucketlist-evenement en een belangrijke prestatie voor atleten op elk niveau wereldwijd," zegt Tony Malkin, voorzitter en CEO van Empire State Realty Trust.

