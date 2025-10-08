Thredd lance la première solution antifraude du marché en collaboration avec Featurespace

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, l’un des principaux processeurs de paiements mondiaux de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui le lancement de One View, une solution antifraude inédite sur le marché, développée en collaboration avec Featurespace, une solution Visa innovante dans le domaine de la détection de la fraude et de la criminalité financière à l’échelle mondiale. Cette solution permet de surveiller intelligemment les transactions par carte et les paiements hors carte à partir d’une interface unique, indépendante du réseau, et d’un moteur de règles afin d’améliorer la détection des fraudes.

One View a été développé pour regrouper les données de paiement par carte et hors carte, telles que les paiements de compte à compte (A2A) et de personne à personne (P2P), dans une interface unique, offrant une vue à 360° du comportement des clients et permettant une détection plus efficace de la fraude tout en réduisant la charge de travail associée.

Selon les entreprises, cette solution évite aux analystes spécialisés dans la fraude de se connecter à des systèmes distincts pour les cartes et les paiements. Les équipes chargées de la lutte contre la fraude disposent ainsi d’une interface unifiée avec des flux de travail et une logique cohérents, ce qui harmonise les enquêtes, réduit les allers-retours et raccourcit les délais de résolution, ce qui se traduit en fin de compte par une meilleure couverture et une moindre pression sur les ressources internes.

« Pour la première fois, les sociétés de technologie financière, banques et autres organisations impliquées dans le traitement des paiements peuvent bénéficier de processus harmonisés qui leur permettent d’exploiter pleinement les données de paiement pour améliorer la détection des fraudes et rendre le monde plus sûr pour les transactions », déclare Jason Blackhurst, responsable mondial de Featurespace et Acceptance Risk Solutions chez Visa. « Les clients qui choisissent la nouvelle solution bénéficient également de l’expertise différenciée et des services internes de Thredd pour l’intégration et l’optimisation de la solution », ajoute-t-il.

« Désormais, les équipes chargées de la lutte contre la fraude peuvent repérer des comportements inhabituels qui pourraient ne pas être signalés dans des systèmes isolés, et choisir de se doter d’alertes à résolution automatique qui peuvent être envoyées directement aux clients, leur permettant ainsi d’approuver ou de refuser eux-mêmes les transactions », déclare Anthony Gudgeon, responsable des opérations de lutte contre la fraude chez Thredd. « En conséquence, les clients réduisent la charge de travail de leur service clientèle et peuvent éliminer la nécessité d’une surveillance manuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », déclare-t-il.

Selon Thredd et Featurespace, la solution API-first et plug-and-play permet aux clients d’être rapidement opérationnels et d’en tirer immédiatement profit sans formation préalable. En outre, la solution peut être déployée pour remplacer les anciennes solutions de lutte contre la fraude ou comme couche d’augmentation pour les cartes et les paiements, équilibrant la détection des fraudes et l’expérience client, contribuant ainsi à minimiser les faux positifs et à améliorer les taux de détection.

Featurespace fournit des solutions innovantes utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour aider les banques et les institutions financières à lutter contre la fraude. Le hub de risque ARIC™ de Featurespace s’adapte en temps réel pour identifier avec précision les comportements anormaux, minimiser les erreurs et les localiser rapidement. Depuis la création de Featurespace à l’université de Cambridge en 2008, la technologie de l’entreprise a contribué à protéger plus de 500 millions de consommateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

