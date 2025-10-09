Tempus se incorpora a la red de prestadores de servicios certificados de Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, líder en secuenciación escalable y accesible de las células individuales, anuncia con orgullo que recibe a Tempus como nuevo miembro en su programa de prestadores de servicios certificados. Juntas, ambas empresas ampliarán el acceso a las células individuales de alta calidad y escalables, además de facilitar el avance de Tempus en su oferta integrada de multiómica.

Presentado en 2024, el programa CSP de Parse reúne a una comunidad mundial de prestadores de servicios de primer nivel, que les brinda a los científicos acceso directo a las tecnologías avanzadas de células individuales. Al incorporarse a esta red, Tempus combina el nivel de escalabilidad y calidad ya demostrado de Parse con su propia experiencia en multiómica y de ese modo les ofrece a los clientes una trayectoria confiable que va desde la investigación exploratoria hasta los grandes estudios con base en los datos.

"Con Parse, compartimos la misión de ofrecer soluciones confiables y emergentes para la investigación y esperamos poder ofrecerles a nuestros clientes la secuenciación de células individuales para seguir progresando en este trabajo", aseguró Mike Yasiejko, vicepresidente ejecutivo de Tempus.

"Siempre nos hemos centrado en hacer que el análisis unicelular sea accesible, escalable y relevante y esta colaboración con Tempus nos acerca a ese objetivo", señaló Alex Rosenberg, doctor, cofundador y director ejecutivo de Parse Biosciences. "Al sumar nuestras fuerzas, podemos ofrecer la escala y los datos integrados necesarios para abordar las cuestiones biológicas más complejas en todas las ciencias de la vida".

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa internacional especializada en ciencias de la vida que trabaja para acelerar los avances en la salud humana y la investigación científica. Gracias a sus soluciones innovadoras, los investigadores pueden llevar a cabo la secuenciación unicelular con una escala y simplicidad sin precedentes. Por eso, las soluciones innovadoras de Parse promueven los avances en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre y mucho más.

Con una tecnología transformadora desarrollada en la Universidad de Washington, Parse Biosciences lleva recaudados más de 100 millones de dólares y se usa en más de 3000 laboratorios en todo el mundo. Su cartera creciente de productos abarca Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select y Trailmaker para el análisis avanzado de datos. Con sede en el distrito South Lake Union de Seattle, de gran dinamismo, Parse Biosciences ha inaugurado recientemente sus instalaciones de más de 3150 metros cuadrados con laboratorios de última generación para sustentar su misión de promover la investigación global. Para obtener más información, visite www.parsebiosciences.com.

