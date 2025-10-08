Thredd与Featurespace携手推出业内首创的防欺诈解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为新一代全球支付处理领域的领先企业，Thredd今日宣布推出全新防欺诈解决方案One View。该方案由Thredd携手全球知名的欺诈与金融犯罪检测创新企业Featurespace（Visa旗下解决方案）共同研发，是业内首创的防欺诈产品。One View通过一个不依赖特定网络的统一界面与规则引擎，实现对银行卡及非银行卡交易的智能化集中监控，从而显著提升欺诈检测效率与防护能力。

One View的推出旨在将银行卡与非银行卡支付数据（包括账户间支付〔A2A〕及个人间支付〔P2P〕）整合至同一界面，提供对客户行为的全景化洞察，从而更高效地识别和防范欺诈行为，同时大幅减轻相关工作负担。

据双方介绍，这一解决方案无需防欺诈分析人员在银行卡与支付系统间反复切换。通过统一的操作界面与一致的工作流程与逻辑，防欺诈团队能够更加高效地开展调查，简化操作步骤，缩短案件处理时间，从而在降低内部资源压力的同时，实现更全面、更高效的风险防控。

Visa全球Featurespace与受理风险解决方案负责人Jason Blackhurst表示：“这是金融科技公司、银行以及其他参与支付处理的机构首次能够借助精简高效的流程，充分运用支付数据来强化欺诈检测，为全球交易安全构建更坚实的防线。选择这一全新方案的客户，还将受益于Thredd在解决方案集成与优化方面的深厚专业经验与内部支持服务。”

Thredd防欺诈运营负责人Anthony Gudgeon表示：“现在，防欺诈团队能够识别出那些在孤立系统中可能被忽视的异常行为模式，并可选择启用自响应警报功能，直接向客户发送通知，让客户自行确认或拒绝交易。这不仅有效减轻了客户服务团队的工作负担，也使机构无需再依赖全天候的人工监控。”

据Thredd与Featurespace介绍，这一以API为核心设计的即插即用型解决方案，使客户能够快速部署并立即获得成效，无需任何前期培训。与此同时，该方案既可用于替换现有的传统防欺诈系统，也可作为银行卡与支付业务的增强层进行部署，在兼顾客户体验的同时，实现欺诈检测与用户便捷性的最佳平衡，有效降低误报率并显著提升检测准确率。

Featurespace运用人工智能和机器学习技术，为银行及金融机构提供创新型的防欺诈解决方案。其核心平台ARIC™ Risk Hub能够实现实时自适应，精准识别异常行为，最大限度地减少误报，并以极高速度定位潜在风险。自2008年诞生于剑桥大学以来，Featurespace的技术已在全球100多个国家广泛应用，保护了超过5亿名消费者的金融安全。

关于Thredd

Thredd是全球创新企业信赖的下一代支付处理合作伙伴，致力于帮助机构在全球范围内实现支付服务的现代化转型。公司每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的100多家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务提供商提供支持，服务覆盖个人与企业客户。详情请访问https://www.thredd.com

关于Featurespace

Featurespace（Visa旗下解决方案）是一家全球领先、以人工智能为核心的交易监控公司，致力于预防欺诈与金融犯罪。通过先进的人工智能技术，Featurespace能够实时分析海量数据，精准识别并阻断现有及新型欺诈和金融犯罪行为。

秉持让全球交易更安全的使命，Featurespace与众多全球主要银行及金融机构紧密合作，每年安全处理逾1000亿笔支付交易，守护全球超过5亿名消费者的资金安全。

目前，全球超过10万家企业信赖Featurespace的技术解决方案，其中包括NatWest、TSYS、Worldpay、Danske Bank、Akbank及Edenred等行业领军企业。公司成立于2008年，总部位于英国剑桥，全球设有六个办公地点，拥有400余名专业团队成员。详情请访问featurespace.com。

