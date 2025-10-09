-

Tempus entra a far parte della rete di fornitori di servizi certificati di Parse Biosciences

Promuovere la ricerca multiomica abilitando le competenze basate sui dati di Tempus con la piattaforma scalabile delle singole cellule di Parse

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, il leader nel sequenziamento scalabile e accessibile delle singole cellule, è lieta di accogliere Tempus come nuovo membro del suo Programma di fornitori di servizi certificati (CSP). Insieme, le società amplieranno l'accesso a cellule singole di alta qualità e scalabili, consentendo a Tempus di portare avanti le sue proposte multiomiche integrate.

Lanciato nel 2024, il Programma CSP di Parse riunisce una comunità globale di fornitori di servizi premium, consentendo agli scienziati un accesso diretto a tecnologie avanzate delle singole cellule. Entrando a far parte di questa rete, Tempus abbina la scalabilità e la qualità comprovate di Parse con la sua propria competenza in materia di multiomica, offrendo ai clienti un percorso affidabile dalla ricerca esplorativa a grandi studi basati sui dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Parse Biosciences

