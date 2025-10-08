-

Thredd annuncia il lancio della prima soluzione antifrode sul mercato in collaborazione con Featurespace

One View è la prima soluzione del suo genere che consente di monitorare in modo intelligente pagamenti con e senza carta tramite un’unica interfaccia.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell’elaborazione dei pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato il lancio di One View, una soluzione antifrode innovativa e prima sul mercato – sviluppata in collaborazione con Featurespace, un’innovativa soluzione Visa per il rilevamento delle frodi e dei reati finanziari a livello globale – che consente di monitorare in modo intelligente le transazioni con carta e i pagamenti senza carta attraverso un’unica interfaccia e un motore di regole indipendenti dalla rete, migliorando il rilevamento delle frodi.

One View è stata sviluppata per riunire in un’unica interfaccia i dati dei pagamenti con e senza carta, come i pagamenti A2A (account-to-account) e P2P (person-to-person), offrendo una visione a 360° del comportamento dei clienti e permettendo un rilevamento delle frodi più efficace, riducendo al contempo i carichi di lavoro correlati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Simeon Lando
Direttore marketing
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Direttore marketing
press@thredd.com

More News From Thredd

Riassunto: PhotonPay stringe una partnership con Thredd per potenziare l’infrastruttura delle carte

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, una piattaforma di infrastruttura finanziaria basata sull’IA, ha siglato una partnership strategica con Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell’elaborazione dei pagamenti, per rafforzare la sottostante architettura di elaborazione delle carte PhotonPay da parte delle emittenti a livello mondiale. Questa collaborazione consente a PhotonPay di perfezionare ulteriormente le funzionalità relative alle carte – controlli avanzati delle...

Riassunto: Thredd attua l'espansione della carta aziendale OFX nei mercati chiave globali

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, l'elaboratore leader globale di pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato la crescita continua della sua collaborazione con OFX, lo specialista globale di carte, pagamenti e cambio valuta di fiducia di oltre 37.000 piccole-medie imprese e clienti aziendali in tutto il mondo. La piattaforma integrata di OFX unisce l'erogazione delle carte, la gestione delle spese, le soluzioni di cambio valuta e i pagamenti in un'unica potente soluzione, dando alle impre...

Riassunto: Thredd diventa il primo emittente-processore a offrire un controllo in tempo reale sui pagamenti di viaggio B2B attraverso il Mastercard Wholesale Program

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, un importante emittente e processore globale di nuova generazione, oggi ha annunciato di essere diventato il primo a offrire ai propri clienti agenzie di viaggi un controllo dei pagamenti in tempo reale attraverso nuovi codici di prodotti flessibili resi possibili grazie al Mastercard Wholesale Program (MWP). Questa nuova capacità consente ai clienti di Thredd di rispondere meglio alle esigenze dei fornitori in base alla geografia, al tipo di prodotto e al volum...
Back to Newsroom