Thredd與Featurespace合作推出業界首款反詐騙解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理商Thredd今日宣布推出One View，這是與Visa旗下全球反詐騙及金融犯罪偵測創新企業Featurespace合作開發的業界首款反詐騙解決方案。該解決方案支援在一個與網路無關的介面和規則引擎內，對卡片交易與非卡片支付進行智慧監控，協助提升詐騙偵測能力。

One View的開發旨在將卡片支付與非卡片支付資料（如帳戶對帳戶(A2A)支付和個人對個人(P2P)支付）整合至單一介面，全方位呈現客戶行為，在提升詐騙偵測有效性的同時減少相關工作量。

兩家公司表示，該解決方案無需反詐騙分析師分別登入卡片系統與支付系統。相反，反詐騙團隊可透過統一介面取得一致的工作流程與邏輯，簡化調查流程、減少介面切換、縮短問題解決時間，最終實現更全面的詐騙涵蓋，同時降低內部資源壓力。

Visa旗下Featurespace和受理風險解決方案全球負責人Jason Blackhurst表示：「金融科技公司、銀行及其他支付處理相關機構將首次受惠於簡化的流程，使其能夠充分利用支付資料提升詐騙偵測能力，讓交易環境更安全。選擇這款新解決方案的客戶，還能借助Thredd在解決方案整合與最佳化方面的獨特專業能力及內部服務進一步獲益。」

Thredd反詐騙營運負責人Anthony Gudgeon表示：「如今，反詐騙團隊能夠辨識在孤立系統中可能未被標記的異常行為模式，還可選擇為自身配備自動解決警示功能，該功能可直接向客戶傳送警示，由客戶自行核准或拒絕交易。因此，客戶的客服工作量得以減少，無需再進行7天24小時的人工監控。」

Thredd與Featurespace指出，這款以API為核心的隨插即用型解決方案使客戶能夠快速上線並即時見效，且無需前期培訓。此外，該解決方案既可經過部署以替代傳統反詐騙方案，也可充當卡片與支付系統的強化層，在詐騙偵測與客戶體驗之間實現平衡，協助充分減少誤報、提升偵測率。

Featurespace運用AI與機器學習技術提供突破性解決方案，協助銀行及金融機構打擊詐騙行為。Featurespace的ARIC™風險中心能即時自我調整，以精準辨識異常行為、充分減少誤差並快速定位問題。自2008年Featurespace在劍橋大學成立以來，該公司的技術已在全球100多個國家保護了超過5億消費者。

關於Thredd

Thredd是尋求全球支付服務現代化的創新者所信賴的次世代支付處理合作夥伴。我們每年處理數十億筆簽帳卡、預付卡及信用卡交易，為遍佈47個國家/地區、橫跨消費端至企業端的超過100家金融科技公司、數位銀行及嵌入式金融服務提供商提供服務。若要了解更多資訊，請瀏覽 https://www.thredd.com

關於Featurespace

Visa旗下的Featurespace是一家全球性的AI原生交易監控公司，致力於協助防範詐騙與金融犯罪。該公司運用人工智慧技術即時分析資料，以辨識並阻止現有和新型的詐騙和金融犯罪。

Featurespace以打造更安全的交易環境為使命，與全球多家大型銀行及金融機構合作，保護全球5億消費者，每年安全處理逾1000億筆支付交易。

超過10萬家企業仰賴Featurespace的技術，包括NatWest、TSYS、Worldpay、Danske Bank、Akbank和Edenred。Featurespace成立於2008年，總部位於英國劍橋，現有團隊成員逾400人，在全球六個地區經營業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪featurespace.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。