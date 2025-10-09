-

Tempus rejoint le réseau de Prestataires de services agréés de Parse Biosciences

L’objectif est de faire progresser la recherche multiomique en combinant l’expertise de Tempus fondée sur les données avec la plateforme unicellulaire évolutive de Parse

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, le leader dans le domaine du séquençage unicellulaire évolutif et accessible, a le plaisir d’accueillir Tempus en tant que nouveau membre de son programme CSP (Prestataires de services agréés). Ensemble, les deux entreprises élargiront l’accès à des cellules uniques évolutives et de haute qualité, et permettront à Tempus de faire progresser ses offres multiomiques intégrées.

Lancé en 2024, le Programme CSP de Parse rassemble une communauté mondiale de prestataires de services de premier plan, offrant aux scientifiques un accès direct à des technologies unicellulaires avancées. En rejoignant ce réseau, Tempus va pouvoir combiner l’évolutivité et la qualité éprouvées de Parse à sa propre expertise multiomique, et proposer ainsi à ses clients un parcours fiable, de la recherche exploratoire aux études à grande échelle basées sur les données.

« Nous partageons la mission de Parse qui consiste à proposer des solutions fiables et innovantes pour la recherche, et sommes impatients d’offrir à nos clients le séquençage unicellulaire pour faire avancer leurs travaux », a déclaré Mike Yasiejko, vice-président exécutif de Tempus.

« Notre objectif constant est de rendre l’analyse unicellulaire accessible, évolutive et efficace, et cette collaboration avec Tempus nous permet d’avancer dans cette direction », a déclaré Alex Rosenberg, PhD, cofondateur et PDG de Parse Biosciences. « En unissant nos forces, nous allons pouvoir fournir l’échelle et les données intégrées nécessaires pour traiter des questions biologiques complexes dans le domaine des sciences de la vie. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à l’accélération des progrès dans le domaine de la santé humaine et de la recherche scientifique. En permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage unicellulaire avec une échelle et une simplicité inégalées, les solutions innovantes de Parse permettent des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie des cellules souches, et bien plus encore.

Fondée sur une technologie transformatrice développée à l’université de Washington, Parse Biosciences a levé à ce jour plus de 100 millions USD et ses produits sont utilisés par plus de 3 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select et Trailmaker pour l’analyse avancée des données. Basée dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, Parse Biosciences a récemment inauguré un site de 34 000 pieds carrés (env. 3 500 m²) doté de laboratoires à la fine pointe de la technologie afin de soutenir sa mission : faire progresser la recherche mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parsebiosciences.com.

