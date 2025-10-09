Aston Martin Aramco Formula One® Team oggi interamente alimentato da NetApp Storage

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Aston Martin Aramco Formula One® Team oggi ha annunciato di aver completato la migrazione per eseguire il 100 percento dell'archiviazione dei dati su NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastruttura dati intelligente. Aston Martin Aramco si basa sull'infrastruttura di dati unificata, sicura e predisposta per l'IA di NetApp per alimentare le sue operazioni di progettazione, simulazione e di supporto in pista.

La creazione di un'infrastruttura dati intelligente alimentata interamente dalle soluzioni NetApp consente al team Aston Martin Aramco di beneficiare dell'accesso ininterrotto a dati critici, consentendo processi decisionali più rapidi, misurati in millisecondi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.