Aston Martin Aramco Formula One® Team oggi interamente alimentato da NetApp Storage

NetApp StorageGRID alimenta il design, la simulazione e la strategia di gara basata sull'intelligenza artificiale per un team competitivo di sport automobilistici

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Aston Martin Aramco Formula One® Team oggi ha annunciato di aver completato la migrazione per eseguire il 100 percento dell'archiviazione dei dati su NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastruttura dati intelligente. Aston Martin Aramco si basa sull'infrastruttura di dati unificata, sicura e predisposta per l'IA di NetApp per alimentare le sue operazioni di progettazione, simulazione e di supporto in pista.

La creazione di un'infrastruttura dati intelligente alimentata interamente dalle soluzioni NetApp consente al team Aston Martin Aramco di beneficiare dell'accesso ininterrotto a dati critici, consentendo processi decisionali più rapidi, misurati in millisecondi.

EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

