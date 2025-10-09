-

Aston Martin Aramco Formula One®-team nu volledig aangestuurd door NetApp Storage

NetApp StorageGRID voedt AI-gestuurd ontwerp, simulatie en racedagstrategie voor competitief motorsportteam

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het Aston Martin Aramco Formula One®-team heeft vandaag aangekondigd dat het zijn migratie heeft voltooid om 100 procent van zijn dataopslag op NetApp® (NASDAQ: NTAP) te laten draaien, het bedrijf dat intelligente data-infrastructuur levert. Aston Martin Aramco vertrouwt op de uniforme, veilige en AI-ready data-infrastructuur van NetApp voor zijn ontwerp-, simulatie- en baanactiviteiten.

Door een intelligente data-infrastructuur te bouwen die volledig wordt aangestuurd door NetApp-oplossingen, profiteert het Aston Martin Aramco-team van naadloze toegang tot kritieke data, wat leidt tot snellere besluitvorming in milliseconden.

