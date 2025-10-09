Aston Martin Aramco Formula One®-team nu volledig aangestuurd door NetApp Storage

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het Aston Martin Aramco Formula One®-team heeft vandaag aangekondigd dat het zijn migratie heeft voltooid om 100 procent van zijn dataopslag op NetApp® (NASDAQ: NTAP) te laten draaien, het bedrijf dat intelligente data-infrastructuur levert. Aston Martin Aramco vertrouwt op de uniforme, veilige en AI-ready data-infrastructuur van NetApp voor zijn ontwerp-, simulatie- en baanactiviteiten.

Door een intelligente data-infrastructuur te bouwen die volledig wordt aangestuurd door NetApp-oplossingen, profiteert het Aston Martin Aramco-team van naadloze toegang tot kritieke data, wat leidt tot snellere besluitvorming in milliseconden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.