帝国大厦举办一年一度的爬楼赛，由NYU Langone Health主办并由Challenged Athletes Foundation提供支持

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帝国大厦(ESB)举办了第47届年度帝国大厦爬楼赛，此次活动由NYU Langone Health主办并由Challenged Athletes Foundation (CAF)提供支持。在几场指定的组别中，来自世界各地的200多名参赛者爬过大厦的1576级楼梯，抵达位于标志性的86层观景台的终点线。

Empire State Realty Trust董事长兼首席执行官Tony Malkin表示：“对于全球各级别的参赛者来说，在纽约市排名第一的景点参加帝国大厦爬楼赛是每个人终其一生的愿望，也一项重大成就。我们祝贺所有参加这场非凡耐力测试的人。”

意大利圣西罗的Fabio Ruga以10分47秒的成绩获得男子精英组别第一名，吉隆坡的Wai Ching Soh和桃园市的Ching Chun Lo分获第二和第三名。

Ruga表示：“我之前参加过7次这项赛事，3次获得季军，今年终于夺冠。我非常开心，明年还会再来。”

纽约州普莱恩维尤的Shari Klarfeld以14分07秒的成绩获得女子精英组别第一名，香港的Tsz Yau Li和布拉迪斯拉发的Kamila Chomanicova分获第二和第三名。

Klarfeld表示：“我从2010年就开始参加这项赛事，所以这次夺冠对我来说特别不真实。能来到这里，我既兴奋又开心。”

比赛的其他组别包括Empire State Realty Trust租户组、传媒人士组和领先房地产公司的经纪人组等。

首次担任主办赞助商的NYU Langone Health是一家综合性医疗系统，拥有7个住院点和320多个门诊点，通过对医疗质量的严格把控，持续实现最佳患者预后，其死亡率在全美处于最低水平之列。

CAF是一个非营利组织，致力于为所有年龄段的永久性身体残疾人士增加参加体育和体力活动的机会。CAF再次担任ESBRU的官方慈善合作伙伴，并设立了专门的比赛组别，供那些伴有永久性身体残疾的运动员和为“通过体育赋能人生”筹集资金的CAF支持者参加。

傍晚时分，帝国大厦点亮了闻名世界的塔顶灯光，以紫色闪烁灯光庆祝第47届年度爬楼赛的举办。

高清图片和视频可在此处下载。更多有关帝国大厦爬楼赛的信息可在线查看。

关于帝国大厦

帝国大厦被誉为“世界最著名的建筑”，由Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT)拥有。帝国大厦位于曼哈顿市中心，从地基到天线的高度达1454英尺。帝国大厦观景台斥资1.65亿美元进行了改造，提供全新的体验，包括专属游客入口、包含9个展厅的互动式博物馆，以及重新设计的102层观景台，并配有落地窗。举世闻名的86层观景台是唯一一个360度的露天观景台，可以饱览纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，涵盖了从大楼历史沿革和当前在流行文化中的地位等各个方面。帝国大厦观景台每年接待数以百万计的游客，在Tripadvisor的“2025年旅行者选择奖：最值得做的事情至尊奖”评选中连续第四年被评为纽约市头号景点，被美国建筑师协会评为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评选为世界最热门旅游景点，并在Lonely Planet的《终极旅游名单》中被评为纽约市头号景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问 esbnyc.com 或关注帝国大厦的 FacebookX（前Twitter）InstagramWeiboYouTubeTikTok.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

