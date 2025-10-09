Bitdefender en secunet werken samen om Europese ondernemingen soevereine cybersecurity aan te bieden
Bitdefender en secunet werken samen om Europese ondernemingen soevereine cybersecurity aan te bieden
Dataresidentie, controle en verwerking binnen Duitsland en de EU conform met de reglementaire vereisten
BOEKAREST, Roemenië & SCHWERTE, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, een cybersecurityleider met hoofdzetel in Europa, heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met secunet, een bedrijf gespecialiseerd in digitale soevereiniteit en de bescherming van bijzonder kritieke omgevingen, zoals overheidsagentschappen. In Duitsland biedt Bitdefender nu GravityZone aan, haar eengemaakte platform voor cybersecurity, risicobeheer en naleving, in de soevereine cloud van SysEleven (een bedrijf van secunet). Klant- en configuratiedata, security-events en telemetriedata worden uitsluitend in de EU verwerkt.
Het partnerschap tussen Bitdefender en secunet ondersteunt ondernemingen van elke omvang die aan strikte criteria voor datasoevereiniteit moeten voldoen.
