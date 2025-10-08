Wolters Kluwer publie son rapport « 2025 Future Ready Accountant », qui met en évidence les principales tendances du secteur mondial de la fiscalité et de la comptabilité

Minneapolis--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer Tax and Accounting est fier de publier la deuxième édition de son rapport mondial « Future Ready Accountant ». Ce rapport présente une analyse fondée de la profession fiscale et comptable mondiale. S'appuyant sur les connaissances de plus de 2 700 professionnels à travers le monde, Future Ready Accountant révèle comment les cabinets évoluent pour répondre aux attentes croissantes des clients, adopter des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et mettre en place des modèles commerciaux résilients pilotés par l’analytique. Le rapport souligne que l'adoption accélérée de l'IA, l'engagement axé sur le conseil et l'intégration du cloud redéfinissent l'objectif des cabinets, leur stratégie en matière de talents et leur service à la clientèle dans un contexte mondial en rapide évolution.

Jason Marx, PDG de Wolters Kluwer Tax & Accounting, a déclaré : « Le rapport Future Ready Accountant 2025 révèle une profession en pleine transformation stratégique. Les cabinets vont au-delà des solutions tactiques pour adopter des stratégies à long terme axées sur les services de conseil, le développement des talents et l'intégration technologique. L'IA n'est plus une considération future, c'est un impératif actuel que les cabinets doivent adopter non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer et se développer. En intégrant l'IA et l'automatisation dans leurs processus de travail, les cabinets redéfinissent la manière dont la valeur est créée, les décisions sont prises et les relations avec les clients sont établies. Ces changements ne sont pas seulement opérationnels : ils annoncent une redéfinition plus large de l'objectif des cabinets, de leur stratégie à long terme et des modèles d'engagement des clients qui génèrent des résultats significatifs. »

Le rapport mondial comprend des éditions exclusives pour les marchés américains, canadiens, européens et APAC , offrant des informations et des analyses spécifiques à chaque région.

« Ce rapport est important pour le secteur de la fiscalité et de la comptabilité, car il ne se contente pas de présenter les tendances mondiales, mais fournit également des informations régionales, permettant ainsi aux entreprises d'adapter leurs stratégies aux besoins spécifiques du marché et de naviguer à travers les changements importants qui remodèlent la profession », a déclaré M. Marx.

Conclusions comparatives tirées du rapport « Future Ready Accountant : The AI Revolution »

Le rapport « Future Ready Accountant » 2025 marque une évolution significative du paysage comptable mondial par rapport à 2024. Cette année, l'adoption de l'IA a connu une forte augmentation, passant de 9 % en 2024 à 41 % en 2025, ce qui indique un changement radical, passant d'une expérimentation prudente à une intégration confiante dans toutes les opérations des cabinets. Les résultats de cette année montrent que 77 % des cabinets prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA, 35 % l'utilisant déjà quotidiennement. Les cabinets intègrent l'IA dans leurs flux de travail afin d'améliorer leurs modèles de service et d'engagement client, d'automatiser certaines tâches et de générer des informations stratégiques.

À propos du pouvoir de l'IA, M. Marx a déclaré : « L’IA transforme la façon dont les professionnels accèdent aux connaissances fiables et les mettent en pratique. S'appuyant sur un cadre responsable, l'IA fournit des informations transparentes et liées à leur source tout en protégeant rigoureusement les données des utilisateurs. Le rapport de cette année montre que l'adoption de l'IA a plus que quadruplé à l'échelle mondiale, ce qui indique un passage de l'expérimentation à la confiance opérationnelle. Les entreprises qui exploitent l'IA travaillent plus rapidement, avec plus de précision et de confiance, transformant ainsi la manière dont les décisions stratégiques sont prises et la valeur apportée aux clients. »

En outre, les services de conseil sont devenus quasi universels, 93 % des cabinets les proposant, contre 83 % en 2024. L'accent n'est plus simplement mis sur l'élargissement de l'offre, mais sur l'utilisation de l'IA et des données pour personnaliser et adapter le conseil aux clients. Les stratégies en matière de talents ont également mûri : alors que l'année dernière, l'accent était mis sur le recrutement et la fidélisation de professionnels qualifiés, cette année, les cabinets privilégient la formation, 31 % d'entre eux citant le développement de compétences techniques avancées comme l'un des principaux défis en matière de recrutement.

L'adoption du cloud et l'intégration technologique continuent de stimuler la croissance. En 2024, 62 % des cabinets utilisaient la technologie cloud et ceux qui présentaient un niveau d'intégration élevé ont enregistré une croissance de 78 % de leur chiffre d'affaires. En 2025, 52 % des cabinets ont développé des solutions basées sur le cloud et 87 % de ceux qui disposaient de systèmes hautement intégrés ont déclaré une croissance de leur chiffre d'affaires. L'évolution vers la maturité numérique est désormais considérée comme un facteur d'innovation, de résilience et de réussite à long terme.

Principales conclusions mondiales du rapport Future Ready Accountant 2025

La transformation plutôt que la tactique

Partout dans le monde, les cabinets dépassent les réponses tactiques pour embrasser la transformation stratégique. La profession évolue rapidement en raison de l'intelligence artificielle, de l'intégration du cloud et des attentes accrues des clients en matière d'informations approfondies. Les cabinets redéfinissent leur objectif, leur stratégie et leurs modèles d'engagement client afin d'obtenir des résultats significatifs.

Croissance et rentabilité en forte hausse

Croissance du chiffre d'affaires : 83 % des cabinets dans le monde ont déclaré une augmentation de leur chiffre d'affaires, contre 72 % en 2024.

Rentabilité : 79 % des cabinets ont vu leur rentabilité s'améliorer, contre 74 % l'année dernière.

Cette dynamique est constante dans toutes les régions : Asie-Pacifique (84 %), Amérique du Nord (84 %) et Europe (80 %). Près d'un cabinet sur quatre peut être qualifié de « à forte croissance » (croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10 %), ce qui démontre que la haute performance n'est pas limitée par la taille.

L'IA comme compétence fondamentale

Adoption de l'IA : l'utilisation de l'IA a plus que quadruplé en un an, passant de 9 % à 41 %.

Utilisation courante : 72 % des entreprises utilisent désormais l'IA au moins une fois par semaine, et 35 % l'utilisent quotidiennement.

Investissement : 77 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA au cours des trois prochaines années. Parmi les grandes entreprises, 40 % visent une croissance à deux chiffres de leurs dépenses en IA.

Impact : 73 % des utilisateurs réguliers de l'IA font état de résultats supérieurs aux attentes, notamment en matière de service à la clientèle, d'informations financières et d'efficacité.

Engagement axé sur le conseil

Services de conseil : 93 % des entreprises proposent désormais des services de conseil (contre 83 % en 2024), et près de la moitié d'entre elles prévoient d'élargir leur offre au cours de l'année prochaine.

Demande des clients : 35 % des clients demandent aux entreprises de leur fournir des conseils stratégiques en matière commerciale.

Axé sur les données : 87 % des entreprises utilisent les données des clients pour découvrir et adapter les opportunités de conseil. L'IA améliore la prestation de services de conseil, 41 % des entreprises à forte croissance déclarant des résultats supérieurs aux attentes grâce à l'IA dans l'amélioration de l'accompagnement des clients.

Intégration technologique et adoption du cloud

Solutions cloud : 52 % des cabinets ont adopté ou développé des solutions basées sur le cloud.

Automatisation des flux de travail : 47 % prévoient d'accroître l'automatisation des flux de travail et d'améliorer la communication numérique avec les clients.

Intégration : 87 % des professionnels dont la technologie est fortement intégrée (au moins 75 %) ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires.

Talents et avenir du travail

Stratégie en matière de talents : les entreprises passent d'un recrutement réactif à une approche stratégique, en investissant dans la flexibilité, l'automatisation et le développement des compétences.

Compétences techniques : 31 % des entreprises dans le monde ont cité le développement de compétences techniques avancées comme l'un des principaux défis en matière de recrutement, contre 27 % l'année dernière.

Demande de personnel : les attentes du personnel en matière d'outils technologiques plus performants ont bondi à 29 %, soit une augmentation de 10 points par rapport à l'année dernière.

Tendances en matière de capital-investissement et de fusions-acquisitions au cours des trois dernières années

Fusions : 26 % des entreprises déclarent avoir fusionné avec une autre entreprise.

Capital-investissement : 32 % ont reçu des investissements en capital-investissement.

Acquisitions : 27 % ont acquis une entreprise.

Accédez au rapport « Future Ready Accountant »

Tout un chacun est invité à consulter le site https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-accountant pour accéder au rapport « Future Ready Accountant » et découvrir les principales tendances qui façonneront l'avenir de la fiscalité et de la comptabilité.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial dans le domaine de l'information, des solutions logicielles et des services destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec la technologie et les services.

Wolters Kluwer a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 5,9 milliards d'euros en 2024. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, est présent dans plus de 40 pays et emploie environ 21 600 personnes dans le monde entier. Le siège social de la société est situé à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.