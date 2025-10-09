L’écurie Aston Martin Aramco Formula One® Team est désormais entièrement alimentée par NetApp Storage

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--L’écurie Aston Martin Aramco Formula One® Team a annoncé aujourd’hui avoir achevé sa migration vers NetApp® (NASDAQ : NTAP), entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, pour gérer 100 % de son stockage de données. L’écurie s’appuie désormais sur l’infrastructure de données unifiée, sécurisée et compatible avec l’IA de NetApp pour alimenter ses opérations de conception, de simulation et de piste.

Grâce à une infrastructure de données intelligente entièrement alimentée par les solutions de NetApp, l’écurie Aston Martin Aramco bénéficie d’un accès transparent aux données critiques et peut ainsi prendre des décisions en quelques millisecondes seulement. Cela inclut l’intégration des flux de travail basés sur l’IA, permettant des cycles de conception à construction plus rapides et des performances améliorées. NetApp StorageGRID fournit un stockage d’objets évolutif et géodistribué, offrant une résilience de niveau entreprise pour gérer les grands ensembles de données générés par les opérations de l’écurie Aston Martin Aramco. La solution BlueXP, quant à elle, offre une observabilité et un contrôle unifiés sur l’ensemble de l’écosystème des données.

NetApp fournit à Aston Martin Aramco des solutions haute performance de stockage et de gestion des données en temps réel, qui lui permettent d’analyser les données télémétriques, d’optimiser les stratégies de course et d’améliorer les performances des voitures, sur piste et en dehors des et pistes. En offrant un accès transparent aux données dans les environnements cloud et périphériques, NetApp garantit que les équipes d’ingénieurs peuvent prendre des décisions en une fraction de seconde sur la base d’informations précises et actualisées.

NetApp permet à Aston Martin Aramco d’exécuter des simulations complexes plus rapidement et plus efficacement en fournissant un stockage de données à haut débit et un accès transparent à de grands ensembles de données dans des environnements cloud hybrides. Cela permet d’accélérer les itérations de conception et d’affiner l’aérodynamique, la stratégie et les performances avant même que la voiture ne s’élance sur la piste.

Fabrizio Pilotti, directeur informatique de l’écurie Aston Martin Aramco Formula One™ Team, a déclaré : « Des simulations dans la soufflerie CoreWeave aux charges de travail MFN en passant par la télémétrie en bord de piste, nous générons et analysons des pétaoctets de données dans le but de construire une voiture et une équipe gagnantes. NetApp fournit une infrastructure évolutive et sécurisée, conçue pour les capacités de l’IA et d’autres charges de travail informatiques haute performance. Le jour de la course, cette infrastructure nous fournit la puissance nécessaire pour prendre les bonnes décisions en matière de conception, de simulation et de stratégie, basées sur les données. »

Gabie Boko, directrice du marketing chez NetApp, a confié pour sa part : « La Formule 1™ est l’un des environnements techniques les plus exigeants au monde. Les courses se gagnent grâce à des décisions prises en une fraction de seconde sur la piste, elles-mêmes s’appuyant sur des milliers de décisions de conception et d’ingénierie prises au cours des semaines précédentes. L’écurie Aston Martin Aramco a besoin d’accéder rapidement à d’énormes ensembles de données provenant de multiples sources sans perdre de temps ni de ressources à orchestrer les données sur différentes plateformes. La confiance qu’Aston Martin Aramco accorde à NetApp en tant que fournisseur unique de solutions de stockage confirme l’expertise de notre entreprise dans le domaine des infrastructures de données intelligentes qui permettent une prise de décision basée sur les données à grande échelle. »

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

NetApp est la société d'infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les données intégrées, les services opérationnels et de charge de travail pour transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce à une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos services opérationnels et de charge de travail offrent une optimisation continue des performances et de l'efficacité des infrastructures et des charges de travail grâce à l'observabilité et à l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos de l’écurie Aston Martin Aramco Formula One™ Team

Fondée en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford, Aston Martin possède une riche histoire ancrée dans la course automobile. Les premiers succès remportés lors de l’Aston Hill Climb ont inspiré une tradition de fabrication de véhicules de luxe haute performance, qui comprennent aujourd’hui les modèles DB12, Vantage, Vanquish, DBX707 et Valkyrie, cette dernière étant inspirée de la Formule 1. La marque a fait ses débuts dans les courses de Grand Prix en 1922, a remporté la victoire aux 24 Heures du Mans en 1959, puis est revenue à la Formule 1 en 2021 sous la direction de Lawrence Stroll.

L’écurie a depuis lors réalisé d’importants investissements, notamment en ouvrant l’AMR Technology Campus à Silverstone en 2023, avec un design durable et une soufflerie de pointe qui est devenue opérationnelle en 2025.

Sur les pistes, l’équipe de pilotes comprend le Canadien expérimenté Lance Stroll et le double champion du monde Fernando Alonso, soutenus par les pilotes d’essai et de réserve Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne, ainsi que l’ambassadeur de l’écurie Pedro de la Rosa et le jeune pilote en développement Jak Crawford. Aston Martin Aramco participe également à la série F1® Academy réservée aux femmes, avec la pilote suisse Tina Hausmann qui concourt sous le mentorat de Jessica Hawkins, responsable de la F1® Academy et pilote ambassadrice de l’écurie.

En dehors des pistes, Aston Martin Aramco continue de favoriser le progrès grâce à sa plateforme I / AM destinée aux fans et à son programme ESG « Make A Mark », qui favorise le développement durable, l’inclusion et la mobilisation communautaire. Les partenariats avec Racing Pride, Spinal Track et la Fondation Aleto soutiennent l’inclusion, l’accessibilité et l’acquisition de compétences en leadership. L’écurie a reçu la certification de conformité à la norme ISO 50001 pour son engagement en faveur de l’efficacité énergétique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.