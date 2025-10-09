-

Bitdefender e secunet collaborano per offrire cybersicurezza sovrana alle aziende europee

Residenza, controllo ed elaborazione dei dati in Germania e nell'Unione Europea in conformità con i requisiti normativi

BUCAREST, Romania e SCHWERTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, azienda europea leader nella cybersicurezza, ha annunciato la sua collaborazione strategica con secunet, azienda specializzata nella sovranità digitale e nella protezione di ambienti altamente sensibili, come le agenzie governative. In Germania, Bitdefender ora offre GravityZone, la sua piattaforma unificata per la cybersicurezza, la gestione del rischio e la compliance, nel cloud sovrano di SysEleven (un'azienda secunet). I dati dei clienti e di configurazione, gli eventi di sicurezza e i dati telemetrici sono elaborati esclusivamente nell'UE.

Il sodalizio tra Bitdefender e secunet supporta imprese di ogni dimensione che devono rispettare rigorosi criteri in termini di sovranità dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa:
Timm Friedrichs PR Manager DACH Bitdefender
Telefono: +49 (0)151 – 615 46910
E-mail: tfriedrichs@bitdefender.com

Agenzia di PR: Touchdown PR
Guillermo Luz-y-Graf / Katharina Scheurer / Petra Schubert / Carsten Wunderlich
Friedenstr. 2782178 Puchheim
Telefono: +49 (0)89 – 2152644-85
E-mail: bitdefender@touchdownpr.com

