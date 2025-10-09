Bitdefender e secunet collaborano per offrire cybersicurezza sovrana alle aziende europee

BUCAREST, Romania e SCHWERTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, azienda europea leader nella cybersicurezza, ha annunciato la sua collaborazione strategica con secunet, azienda specializzata nella sovranità digitale e nella protezione di ambienti altamente sensibili, come le agenzie governative. In Germania, Bitdefender ora offre GravityZone, la sua piattaforma unificata per la cybersicurezza, la gestione del rischio e la compliance, nel cloud sovrano di SysEleven (un'azienda secunet). I dati dei clienti e di configurazione, gli eventi di sicurezza e i dati telemetrici sono elaborati esclusivamente nell'UE.

Il sodalizio tra Bitdefender e secunet supporta imprese di ogni dimensione che devono rispettare rigorosi criteri in termini di sovranità dei dati.

