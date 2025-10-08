Omnissa und GEMA gehen Partnerschaft ein, um Unternehmen mit einer modernen Lösung für digitale Unabhängigkeit zu unterstützen

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Omnissa, ein führendes Unternehmen für digitale Arbeitsplattformen, und die GEMA International AG haben heute auf dem Omnissa ONE EMEA-Event die Einführung der Omnissa Sovereign Solution für Workspace ONE bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine moderne Unified Endpoint Management (UEM)-Umgebung, die über lokale Infrastruktur und mit lokalem Service und Support bereitgestellt wird. Die Lösung ist eine fortschrittliche Alternative zu lokalen Implementierungen und bietet Kunden die Geschwindigkeit und Innovation von SaaS mit der Sicherheit lokaler Kontrolle. Der von GEMA gehostete Dienst ist zuerst in Deutschland und Österreich verfügbar, eine Ausweitung des Angebots auf weitere Regionen ist in Kürze geplant. Bei der Markteinführung wird die internationale Expertise von GEMA zur Unterstützung der Einbindung und Zertifizierung weiterer Anbieter und Wiederverkäufer weltweit genutzt.

„Kunden überall auf der Welt suchen nach Möglichkeiten, ihre EUC-Umgebungen zu modernisieren und zugleich die strengen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen“, so Bharath Rangarajan, Senior Vice President of Products and Technology Alliances bei Omnissa. „Mit GEMA können wir eine unabhängige Lösung anbieten, die lokale Kontrolle mit den Vorteilen von SaaS verbindet. Das gibt Unternehmen die Sicherheit, dass sie die Compliance-Anforderungen erfüllen und dennoch Innovationen vorantreiben können.“

Neue Datenschutzbestimmungen und Vorgaben zur Reduzierung der Abhängigkeit von Nicht-EU-Cloud-Anbietern in stark regulierten Branchen veranlassen europäische Kunden dazu, sich mit unabhängigen SaaS-Lösungen auseinanderzusetzen. Diese Lösungen helfen, geopolitische und nationale Sicherheitsrisiken zu reduzieren, strenge Datenschutzanforderungen zu erfüllen und den Kundenwunsch nach Kontrolle nicht nur über ihre Daten und den Standort, von dem aus die Dienste bereitgestellt werden, sondern auch darüber, wer diese bereitstellt und unterstützt, zu erfüllen.

Die Omnissa Sovereign Solution kombiniert die Omnissa Workspace ONE UEM-Lösung mit der regionalen Expertise von GEMA, um Unternehmen einen modernen Ansatz für ihre zukünftige Geschäftstätigkeit zu bieten. Die Lösung ermöglicht in Zeiten zunehmender Sicherheitsbedrohungen und immer komplexerer IT-Umgebungen den lokalen Schutz sensibler Daten und kritischer Prozesse, während gleichzeitig Arbeitsabläufe optimiert und SaaS-Innovationen und -Effizienzen genutzt werden können.

Die Omnissa Sovereign Solution für Workspace ONE baut auf einer differenzierten digitalen Arbeitsplattform auf und wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine unabhängige Implementierung in Bezug auf drei entscheidende Aspekte zu erfüllen:

Skalierbarkeit – die auf der modernen Omnissa-Architektur aufbauende Plattform bietet sichere, leistungsstarke Funktionen, die mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen.

– die auf der modernen Omnissa-Architektur aufbauende Plattform bietet sichere, leistungsstarke Funktionen, die mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen. Sicherheit – durch integrierte Schutzmaßnahmen wie Bring-Your-Own-Key (BYOK) und Desired State Management (DSM) können sich Unternehmen auf native Schutzfunktionen verlassen und müssen keine zusätzlichen Sicherheits-Add-ons installieren.

– durch integrierte Schutzmaßnahmen wie Bring-Your-Own-Key (BYOK) und Desired State Management (DSM) können sich Unternehmen auf native Schutzfunktionen verlassen und müssen keine zusätzlichen Sicherheits-Add-ons installieren. Unabhängigkeit – Unabhängigkeit in Bezug auf Dienste, Daten und Support ist ein zentraler Bestandteil des Modells. Ermöglicht wird dies durch Hosting innerhalb der Region sowie die Bereitstellung von Diensten und Support durch GEMA.

„Als langjähriger Partner von Unternehmen in aller Welt wissen wir, wie wichtig Unabhängigkeit für unsere Kunden ist“, erklärte Heiko Friedrich, CEO der GEMA International AG. „Gemeinsam mit Omnissa bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, von veralteten Systemen auf einen modernen SaaS-basierten UEM-Dienst umzusteigen, der sicher und lokal bereitgestellt wird und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Durch diese Partnerschaft können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Abläufe behalten und zugleich von den neuesten Innovationen profitieren.“

Über Omnissa

Omnissa ist das führende Unternehmen für digitale Arbeitsplattformen und befähigt dynamische Belegschaften in aller Welt, von jedem Ort aus ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen. Die KI-gestützte digitale Arbeitsplattform des Unternehmens hilft Unternehmen und ihren Mitarbeitern, exponentiellen Geschäftswert zu erschließen. Weltweit vertrauen 26.000 Kunden auf Omnissa, ein privat geführtes Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern und mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung digitaler Arbeitsumgebungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.omnissa.com.

Über die GEMA International AG

Die GEMA International AG mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein multinationales Unternehmen, das sich auf globales Gerätemanagement und End-User-Computing spezialisiert hat. Die GEMA International unterstützt als Anbieter von Managed Mobility Services Unternehmen weltweit bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb mobiler Lösungen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Branchenerfahrung und bietet skalierbare, flexible Dienste für die Verwaltung und den Schutz mobiler Arbeitsplätze. Weitere Informationen: thegema.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.