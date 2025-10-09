Tempus sluit zich aan bij Certified Service Provider Network van Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, marktleider in schaalbare en toegankelijke single-cell sequencing, verwelkomt Tempus graag als nieuwste lid van zijn Certified Service Provider (CSP)-programma. Samen zullen de bedrijven de toegang tot hoogwaardige en schaalbare single-cell sequencing verbreden en Tempus in staat stellen zijn geïntegreerde multi-omics-aanbod te verbeteren.

Het CSP-programma van Parse, gelanceerd in 2024, brengt een wereldwijde gemeenschap van vooraanstaande dienstverleners samen, waardoor wetenschappers eenvoudig toegang krijgen tot geavanceerde single-cell technologieën. Door zich bij dit netwerk aan te sluiten, combineert Tempus de bewezen schaalbaarheid en kwaliteit van Parse met zijn eigen multi-omics-expertise, en biedt het klanten een betrouwbaar traject van verkennend onderzoek naar grootschalige, datagedreven studies.

