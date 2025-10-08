-

Haleon kiest voor Agentforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement van Salesforce om het contact met apotheken en zorgprofessionals te verbeteren met AI

A pharmacist advises a consumer on the purchase of Haleon’s Otrivin nasal mist.

LONDEN & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Haleon plc (LSE/NYSE: HLN), een toonaangevend wereldwijd consumentenbedrijf gespecialiseerd in dagelijkse gezondheidszorg, en Salesforce (NYSE: CRM), 's werelds nummer 1 AI CRM, hebben vandaag aangekondigd dat Haleon gebruik gaat maken van Salesforce om het contact met apotheken en zorgprofessionals wereldwijd te verbeteren.

Haleon heeft gekozen voor Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud en Agentforce ter ondersteuning van zijn 4500 medewerkers tellende salesteam wereldwijd. De AI-gestuurde oplossing stelt het wereldwijde bedrijf in de consumentengezondheidszorg in staat om productievere klantinteracties te hebben en zo zijn relaties met apothekers en zorgprofessionals wereldwijd te verdiepen.

