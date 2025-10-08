Haleon kiest voor Agentforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement van Salesforce om het contact met apotheken en zorgprofessionals te verbeteren met AI

LONDEN & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Haleon plc (LSE/NYSE: HLN), een toonaangevend wereldwijd consumentenbedrijf gespecialiseerd in dagelijkse gezondheidszorg, en Salesforce (NYSE: CRM), 's werelds nummer 1 AI CRM, hebben vandaag aangekondigd dat Haleon gebruik gaat maken van Salesforce om het contact met apotheken en zorgprofessionals wereldwijd te verbeteren.

Haleon heeft gekozen voor Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud en Agentforce ter ondersteuning van zijn 4500 medewerkers tellende salesteam wereldwijd. De AI-gestuurde oplossing stelt het wereldwijde bedrijf in de consumentengezondheidszorg in staat om productievere klantinteracties te hebben en zo zijn relaties met apothekers en zorgprofessionals wereldwijd te verdiepen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.