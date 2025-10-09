Aston Martin Aramco Formula One®车队现在完全由NetApp存储提供支持

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aston Martin Aramco Formula One®车队今天宣布，它已完成迁移，将100%的数据存储运行在智能数据基础设施公司NetApp®（NASDAQ：NTAP）上。Aston Martin Aramc依靠 NetApp 统一、安全和AI就绪的数据基础设施为其设计、模拟和轨旁运营提供动力。

构建完全由 NetApp解决方案驱动的智能数据基础设施，使Aston Martin Aramco团队能够无缝访问关键数据，从而以毫秒为单位更快地做出决策。这包括集成人工智能驱动的工作流程，实现更快的设计到构建周期和更高的性能。NetApp StorageGRID提供可扩展的、地理分布的对象存储，具有企业级的弹性，可以处理Aston Martin Aramco团队运营产生的大量数据集，而 BlueXP则在整个数据生态系统中提供统一的控制和可观察性。

NetApp提供高性能数据存储和实时数据管理解决方案，帮助Aston Martin Aramco分析遥测数据，优化比赛策略，提高赛车在赛道内外的性能。通过实现跨云和边缘环境的无缝数据访问，NetApp确保工程团队能够根据准确和最新的见解做出即时决策。

NetApp通过在混合云环境中提供高吞吐量数据存储和对海量数据集的无缝访问，使Aston Martin Aramco能够更快、更高效地运行复杂的模拟。这加速了设计迭代，使工程师能够在汽车撞上赛道之前改进空气动力学、策略和性能。

Fabrizio Pilotti，Aston Martin Aramco Formula One™车队首席信息官：“从CoreWeave Wind Tunnel和CFD工作负载到轨旁遥测，我们生成和分析PB级的数据，以打造一辆获胜的汽车和一支获胜的团队。NetApp为人工智能能力和其他高性能计算工作负载提供了可扩展和安全的基础设施，这为我们提供了在设计、模拟和比赛日策略中做出正确的数据驱动决策所需的能力。”

NetApp首席营销官Gabie Boko：“Formula One™是世界上要求最苛刻的技术环境之一。比赛是在赛道上瞬间决定的，这是在前几周数千个设计和工程决策的基础上建立的。Martin Aramco团队需要迅速访问来自多个来源的海量数据集，而不会浪费时间或资源在不同平台上编排数据。Martin Aramco对NetApp 作为其唯一存储提供商的信任，是对我们在支持智能数据基础设施方面的专业知识的验证，该基础设施可以实现大规模的数据驱动决策。”

额外资源

关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上关注我们。

NETAPP、NETAPP 徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于Aston Martin Aramco Formula One®车队

Aston Martin的历史可以追溯到1913年，其创始人Lionel Martin和Robert Bamford，Aston Martin有着植根于赛车的传奇历史。Aston Hill Climb的早期成功激发了人们制作高性能豪华汽车的传统，如今包括DB12、Vantage、Vanquish、DBX707和受F1启发的Aston Martin Valkyrie。该品牌于1922年在大奖赛上首次亮相，1959年在Le Mans取得了彻底胜利，并在Lawrence Stroll的领导下于2021年重返F1。

此后，该团队进行了大量投资，特别是2023年在银石开设了AMR技术园区，该园区以可持续设计和2025年投入运营的尖端风洞为特色。

在赛道上，车手阵容包括经验丰富的加拿大车手Lance Stroll和双世界冠军Fernando Alonso，由测试和后备车手Felipe Drugovich和Stoffel Vandoorne以及车队大使Pedro de la Rosa和青年发展车手Jak Crawford提供支持。Aston Martin Aramco还参加了全女性F1®学院系列赛，瑞士车手Tina Hausmann在车队F1®学院赛车总监兼车手大使Jessica Hawkins的指导下参加比赛。

Aston Martin Aramco继续通过其I/AM粉丝参与平台和Make A Mark ESG计划推动进展，推动可持续性、包容性和社区参与。与Racing Pride、Spinal Track和Aleto基金会的合作关系支持包容性、无障碍性和领导力发展。该团队对能源效率的承诺已通过ISO 50001合规性认证。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。