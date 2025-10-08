ヘイリオンがSalesforceの「Agentforce」および「Life Sciences Cloud for Customer Engagement」を採用、AIを活用し薬局と医療従事者とのエンゲージメントを向上

ロンドン&サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界をリードするコンシューマー企業であり、日常の健康を専門とするヘイリオン（Haleon plc）（LSE/NYSE：HLN）と、世界第1位のAI CRMであるSalesforce（NYSE：CRM）は、世界中の薬局および医療従事者とのエンゲージメントをより効果的に推進するために、ヘイリオンがSalesforceを活用することを発表しました。

ヘイリオンは、世界で約4,500人規模の営業チームを支援するために、Salesforceの「Life Sciences Cloud for Customer Engagement」、「Data Cloud」、「Agentforce」を採用しました。このAIを活用したソリューションにより、世界的コンシューマーヘルスケア企業であるヘイリオンは、世界各地の薬剤師や医療従事者との関係をさらに深め、より生産的な顧客対応を実現できるようになります。これにより、より多くの人々が日常的なヘルスケア製品にアクセスできるようになり、世界中の何百万人もの消費者に恩恵をもたらすことが期待されています。

Salesforceを活用することで、ヘイリオンの営業担当者は管理業務に費やす時間を削減し、消費者の属性、購買傾向、店頭マーケティングに関するデータドリブンなインサイトを活用できるようになります。これにより、営業担当者は顧客ごとに最適化されたアクティベーションプランの策定など、より付加価値の高い活動に注力できるようになります。

さらに、「センソダイン」「ボルタレン」「セントラム」など、カテゴリーを主導するブランドを展開しているヘイリオンは、SalesforceのLife Sciences Cloud for Customer Engagementのデザインパートナーとしても参画します。この役割においてヘイリオンは、製品供給の確保、消費期限管理、プロモーション施策、グローバルリテールおよびオンラインチャンネル全体での在庫管理など、コンシューマーヘルス業界の特有のニーズにより的確に対応できるよう、Salesforceのライフサイエンス向けソリューション開発に影響を与えます。

「Salesforceとの協業を通じて、より効果的でデータドリブンなインサイトをお客様に提供できることを大変嬉しく思います。薬剤師や医療従事者は、Life Sciences CloudとAgentforceを採用することで、世界中の何百万人もの人々に、より良い日々の健康をさらに効率的に届けることができるようになります」と、ヘイリオンのチーフ・デジタル&テクノロジー・オフィサーであるクレア・ディクソンは述べています。

ディクソンは続けて次のように述べています。 「コンシューマーヘルス分野におけるプラットフォーム機能の開発について、Salesforceに助言できることを大変嬉しく思います。私たちは業界の未来を形づくることに尽力しており、すべての製品カテゴリーの成長を支援するツールの開発に影響を与えられることを楽しみにしています。」

「ヘイリオンによる次世代型Life Sciences Cloud for Customer EngagementとAgentforceの採用は、リアルタイムのインサイトと信頼できるAIを活用して、コンシューマーヘルス業界が薬局や医療従事者（HCP）と関わる在り方を再定義することになるでしょう」と、Salesforceのライフサイエンス部門ゼネラル・マネジャーであるフランク・デフェシュ氏は述べています。「ヘイリオンの知見により、私たちはソリューションをカスタマイズすることなく、コンシューマーヘルスケア業界の複雑で特有なニーズに対応することが可能になり、同時に、生産性、イノベーション、そしてウェルネスの向上も促進されます。」

編集者向け注記：

詳細：

ヘイリオンについて

ヘイリオン（LSE/NYSE：HLN）は、「もっと健康に、ずっと寄りそって」を使命とする、コンシューマーヘルス分野の世界的リーダーです。同社の製品ポートフォリオは、オーラルヘルス、ビタミン・ミネラル・サプリメント（VMS）、痛みの緩和、呼吸器の健康、消化器の健康および治療的スキンヘルス、その他の6つの主要カテゴリーにわたります。アドビル、セントラム、オトリビン、パナドール、パロデンタックス、ポリデント、センソダイン、セラフル、ボルタレンといった長年のブランドは、信頼できる科学、イノベーション、そして人間への深い理解に基づいて築かれています。

詳細については、www.haleon.com をご覧ください。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の組織がAI時代に向けてビジネスを再構築できるよう支援しています。組織は、同社の信頼性の高いプラットフォームとAgentforceを通じて、AI・データ・アクションの力を活用し、人とエージェントを連携させて顧客の成功を推進することが可能です。Salesforceはヘルスケア業界を長年支えてきた実績を有しており、今後も製薬企業やメドテック企業において、より健全な成果の実現に取り組み続けます。詳細については、www.salesforce.com をご覧ください。

Order Managementは、「Life Sciences Cloud for Customer Engagement」の一部として2026年10月から提供開始予定です。ここで言及されている未発表のサービスや機能は現時点では利用できず、予定どおり、または提供されない場合があります。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入判断を行う必要があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。