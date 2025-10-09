L’Empire State Building accueille la course annuelle Run-Up, présentée par NYU Langone Health et organisée par la Challenged Athletes Foundation

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L’Empire State Building (ESB) a accueilli la 47e édition annuelle de la course Empire State Building Run-Up, présentée par NYU Langone Health et organisée par la Challenged Athletes Foundation (CAF). Au cours de plusieurs séries de courses, plus de 200 coureurs venus du monde entier ont gravi les 1 576 marches de l’immeuble pour atteindre la ligne d’arrivée située au 86e étage, où se trouve le célèbre observatoire.

« L’Empire State Building Run-Up, qui se déroule dans l’attraction numéro un de New York, est un événement incontournable et un exploit significatif pour les athlètes de tous niveaux du monde entier », déclare Tony Malkin, président-directeur général d’Empire State Realty Trust. « Nous félicitons tous ceux qui ont participé à cette extraordinaire épreuve d’endurance. »

Fabio Ruga, de San Siro, en Italie, a remporté la première place dans la catégorie d’élite masculine avec un temps de 10:47, juste devant Wai Ching Soh, de Kuala Lumpur, qui a terminé deuxième, et Ching Chun Lo, de Taoyuan City, en Floride, qui a terminé troisième.

« J’ai couru sept fois dans le passé. J’ai terminé trois fois troisième, mais cette année, j’ai gagné », déclare Fabio Ruga. « Je suis très heureux et je reviendrai l’année prochaine. »

Shari Klarfeld, de Plainview, dans l’État de New York, a remporté la première place dans la catégorie d’élite féminine avec un temps de 14:07, devant Tsz Yau Li, de Hong Kong, deuxième, et Kamila Chomanicova, de Bratislava, troisième.

« Je participe à cette course depuis 2010, donc cette victoire est surréaliste pour moi », déclare Shari Klarfeld. « Je suis ravie et très heureuse d’être ici. »

Les autres épreuves de la course comprenaient des locataires de l’Empire State Realty Trust, des membres des médias et des courtiers de grandes sociétés immobilières.

En tant que sponsor principal pour la première fois, NYU Langone Health est un système de santé entièrement intégré, avec sept sites d’hospitalisation et plus de 320 sites de soins ambulatoires, qui obtient régulièrement les meilleurs résultats pour ses patients grâce à une attention rigoureuse portée à la qualité, ce qui lui a permis d’atteindre l’un des taux de mortalité les plus bas du pays.

La CAF est une organisation à but non lucratif qui se consacre à améliorer l’accès au sport et à l’activité physique pour les personnes de tous âges souffrant d’un handicap physique permanent. La CAF est revenue en tant que partenaire caritatif officiel de l’ESBRU avec une division dédiée qui comprenait des athlètes souffrant d’un handicap physique permanent et des supporters de la CAF qui ont collecté des fonds pour améliorer la vie des personnes grâce au sport.

Dans la soirée, l’Empire State Building a illuminé sa célèbre tour d’une lumière violette pour célébrer la 47e édition annuelle de la Run-Up.

À propos de l'Empire State Building

L’Empire State Building, l’« immeuble le plus célèbre du monde », propriété de l’Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), s’élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l’antenne. La réimagination d’une valeur de 165 millions de dollars de l’observatoire de l’Empire State Building a créé une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l’histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. L’Empire State Building Observatory Experience accueille chaque année des millions de visiteurs et est classée n° 1 des attractions touristiques de New York pour la quatrième année consécutive dans le cadre des Travellers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor : Best of the Best Things to Do, « bâtiment favori d’Amérique » par l’American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde selon Uber et première attraction de la ville de New York dans la Lonely Planet’s Ultimate Travel List.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks.

