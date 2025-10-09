Bitdefender y secunet se asocian para ofrecer ciberseguridad de soberanía a las empresas europeas

BUCAREST, Rumanía y SCHWERTE, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, líder europeo en ciberseguridad, ha anunciado su alianza estratégica con secunet, empresa especializada en soberanía digital y protección de entornos de importancia máxima, como organismos gubernamentales. En Alemania, Bitdefender ofrece ahora GravityZone, su plataforma unificada de ciberseguridad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, en la nube de soberanía de SysEleven (una empresa de secunet). Los datos de los clientes y de configuración, los eventos de seguridad y los datos de telemetría se procesan exclusivamente en la UE.

La colaboración entre Bitdefender y secunet presta servicio a empresas de todos los tamaños que deben cumplir criterios estrictos en materia de soberanía de datos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.