帝國大廈舉辦一年一度的登高賽，由NYU Langone Health主辦並由Challenged Athletes Foundation提供支援

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 帝國大廈(ESB)舉辦了第47屆年度帝國大廈登高賽，此次活動由NYU Langone Health主辦並由Challenged Athletes Foundation (CAF)提供支援。在幾場指定的組別中，來自世界各地的200多名參賽者爬過大廈的1576級樓梯，抵達位於代表性的86層觀景台的終點線。

Empire State Realty Trust董事長兼執行長Tony Malkin表示：「對於全球各級別的參賽者來說，在紐約市排名第一的景點參加帝國大廈登高賽是每個人終其一生的願望，也一項重大成就。我們祝賀所有參加這場非凡耐力測試的人。」

義大利聖西羅的Fabio Ruga以10分47秒的成績獲得男子精英組別第一名，吉隆坡的Wai Ching Soh和桃園市的Ching Chun Lo分獲第二和第三名。

Ruga表示：「我之前參加過7次這項賽事，3次獲得季軍，今年終於奪冠。我非常開心，明年還會再來。」

紐約州普萊恩維爾的Shari Klarfeld以14分07秒的成績獲得女子精英組別第一名，香港的Tsz Yau Li和布拉提斯拉瓦的Kamila Chomanicova分獲第二和第三名。

Klarfeld表示：「我從2010年就開始參加這項賽事，所以這次奪冠對我來說特別不真實。能來到這裡，我既興奮又開心。」

比賽的其他組別包括Empire State Realty Trust租戶組、傳媒人士組和一流房地產公司的經紀人組等。

首次擔任主辦贊助商的NYU Langone Health是一家綜合性醫療系統，擁有7個住院點和320多個門診點，透過對醫療品質的嚴格把控，持續實現最佳病患預後，其死亡率在全美處於最低水準之列。

CAF是一個非營利組織，致力於為所有年齡層的永久性身心障礙人士增加參加運動和體力活動的機會。CAF再次擔任ESBRU的官方慈善合作夥伴，並設立了專門的比賽組別，供那些伴有永久性身心障礙的運動員和為「透過運動賦能人生」募集資金的CAF支持者參加。

傍晚時分，帝國大廈點亮了聞名世界的塔頂燈光，以紫色閃爍燈光慶祝第47屆年度登高賽的舉辦。

高清圖片和影片可在此處下載。更多有關帝國大廈登高賽的資訊可於線上查看。

關於帝國大廈

帝國大廈被譽為「世界最著名的建築」，由Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT)擁有。帝國大廈位於曼哈頓市中心，從地基到天線的高度達1454英尺。帝國大廈觀景台斥資1.65億美元進行了改造，提供全新的體驗，包括專屬遊客入口、包含9個展廳的互動式博物館，以及重新設計的102層觀景台，並配有落地窗。舉世聞名的86層觀景台是唯一一個360度的露天觀景台，可以飽覽紐約及其他地方的景色，為遊客帶來完整的紐約市體驗，涵蓋了從大樓歷史沿革和目前在流行文化中的地位等各個方面。帝國大廈觀景台每年接待數以百萬計的遊客，在Tripadvisor的「2025年旅行者選擇獎：最值得做的事情至尊獎」評選中連續第四年被評為紐約市第一景點，被美國建築師協會評選為「美國最受喜愛的建築」，被Uber評選為世界最熱門旅遊景點，並在Lonely Planet的《終極旅遊名單》中被評為紐約市第一景點。

自2011年起，該建築完全採用再生風能供電，並吸引了LinkedIn、Shutterstock等多元化企業租戶以及STATE Grill and Bar、Tacombi、Starbucks等零售商家入駐。如欲進一步瞭解資訊或購買觀景台體驗門票，請造訪 esbnyc.com ，或者关注帝國大廈的 FacebookX（前Twitter）Instagram微博YouTubeTikTok

來源：Empire State Realty Trust

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

