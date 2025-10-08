Thredd lanceert de eerste marktgerichte fraudeoplossing in samenwerking met Featurespace

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende next-generation wereldwijde betalingsverwerker, kondigde vandaag de introductie aan van One View. Deze innovatieve, marktprimeur op het gebied van fraudebestrijding is ontwikkeld in samenwerking met Featurespace, een wereldwijde pionier in de detectie van fraude en financiële criminaliteit, en een Visa-oplossing. De oplossing maakt het mogelijk om kaarttransacties en niet-kaartbetalingen op intelligente wijze te monitoren binnen één netwerkonafhankelijke interface en regelengine, om zo de fraudedetectie aanzienlijk te versterken.

One View is ontwikkeld om kaart- en niet-kaartbetalingsgegevens, zoals account-to-account (A2A)-betalingen en person-to-person (P2P)-betalingen, samen te brengen in één interface. Dit biedt een 360°-overzicht van het gedrag van klanten en maakt een effectievere fraudedetectie mogelijk, terwijl de daarmee samenhangende werklast wordt verminderd.

