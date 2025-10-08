-

Thredd lanceert de eerste marktgerichte fraudeoplossing in samenwerking met Featurespace

One View is de eerste oplossing in zijn soort die het mogelijk maakt om kaart- en niet-kaartbetalingen op intelligente wijze binnen één interface te controleren.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende next-generation wereldwijde betalingsverwerker, kondigde vandaag de introductie aan van One View. Deze innovatieve, marktprimeur op het gebied van fraudebestrijding is ontwikkeld in samenwerking met Featurespace, een wereldwijde pionier in de detectie van fraude en financiële criminaliteit, en een Visa-oplossing. De oplossing maakt het mogelijk om kaarttransacties en niet-kaartbetalingen op intelligente wijze te monitoren binnen één netwerkonafhankelijke interface en regelengine, om zo de fraudedetectie aanzienlijk te versterken.

One View is ontwikkeld om kaart- en niet-kaartbetalingsgegevens, zoals account-to-account (A2A)-betalingen en person-to-person (P2P)-betalingen, samen te brengen in één interface. Dit biedt een 360°-overzicht van het gedrag van klanten en maakt een effectievere fraudedetectie mogelijk, terwijl de daarmee samenhangende werklast wordt verminderd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Samenvatting: PhotonPay werkt samen met Thredd om kaartinfrastructuur te verbeteren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, een door AI aangestuurd financieel infrastructuurplatform, is een strategisch partnerschap aangegaan met Thredd, een toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker, om de onderliggende verwerkingsarchitectuur van PhotonPay Card wereldwijd te versterken. Met deze samenwerking kan PhotonPay zijn kaartproducten verder ontwikkelen, zoals een geavanceerde controle op kaartuitgaven, een snellere afwikkeling en tokenbetalingen. Zo krijgen klanten een veiligere, effic...

Samenvatting: Thredd drijft uitbreiding van OFX-bedrijfskaarten aan in belangrijke wereldwijde markten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende volgende generatie wereldwijde betalingsverwerker, heeft vandaag de verdere groei aangekondigd van zijn partnerschap met OFX, de wereldwijde specialist in kaarten, betalingen en valuta, die door meer dan 37.000 mkb- en zakelijke klanten wereldwijd wordt vertrouwd. Het geïntegreerde platform van OFX combineert kaartuitgifte, uitgavenbeheer, valutaoplossingen en betalingen in één krachtige oplossing, waardoor bedrijven zowel lokaal als internatio...

Samenvatting: Thredd wordt de eerste uitgever-verwerker die realtime controle biedt over B2B-betalingen via het Mastercard Wholesale Program

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende wereldwijde verwerker van betaalkaarten van de volgende generatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het als eerste zijn reisbureaus klanten realtime betalingscontrole biedt door middel van nieuwe flexibele productcodes met het Mastercard Wholesale Program (MWP). Met deze nieuwe mogelijkheid kunnen klanten van Thredd beter inspelen op de behoeften van leveranciers op basis van geografie, producttype en volume. Betalingen voor zakelijk reizen wor...
Back to Newsroom