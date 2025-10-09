O Empire State Building sedia a corrida vertical anual, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Challenged Athletes Foundation

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Empire State Building (ESB) organizou a 47a corrida vertical anual do Empire State Building, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Challenged Athletes Foundation (CAF). Em diversas eliminatórias organizadas, mais de 200 corredores provenientes de várias partes do mundo subiram os 1.576 degraus do edifício para chegar à linha de chegada situada no icônico Observatório do 86o andar.

“A corrida de subida ao Empire State Building, considerado a atração número um da cidade de Nova York, é um evento imperdível e uma conquista significativa para atletas de todos os níveis do mundo inteiro”, afirmou Tony Malkin, presidente e diretor-executivo da Empire State Realty Trust. “Expressamos nossas felicitações a todos que participaram deste extraordinário teste de resistência.”

Fabio Ruga, de San Siro, Itália, ficou em primeiro lugar na categoria Elite Masculina com um tempo de 10:47, logo à frente de Wai Ching Soh, de Kuala Lumpur, em segundo lugar, e Ching Chun Lo, de Taoyuan City, Flórida, em terceiro.

“Corri sete vezes no passado. Três vezes fiquei em terceiro, mas este ano venci”, disse Ruga. “Estou muito feliz e pretendo voltar no próximo ano.”

Shari Klarfeld, de Plainview, Nova York, ficou em primeiro lugar na eliminatória feminina de elite com um tempo de 14:07, à frente de Tsz Yau Li de Hong Kong, em segundo, e Kamila Chomanicova, de Bratislava, em terceiro.

“Participo dessa corrida desde 2010, então essa [vitória] parece muito surreal para mim”, disse Klarfeld. “Estou muito entusiasmada e muito feliz de estar aqui.”

Outros concorrentes na corrida incluíram inquilinos da Empire State Realty Trust, membros da mídia e corretores de grandes empresas imobiliárias.

Pela primeira vez como principal patrocinadora, a NYU Langone Health é um sistema de saúde totalmente integrado, que possui sete unidades de internação e mais de 320 locais de atendimento ambulatorial. Este sistema alcança, de maneira consistente, os melhores resultados para os pacientes, por meio de um rigoroso foco na qualidade, gerando algumas das mais baixas taxas de mortalidade do país.

A CAF é uma organização sem fins lucrativos comprometida em ampliar o acesso a esportes e atividades físicas para pessoas de todas as faixas etárias com limitações físicas permanentes. A CAF voltou a ser a parceira oficial de caridade da ESBRU, com uma divisão designada que incluía atletas com deficiências físicas permanentes e apoiadores da CAF, que angariaram fundos para fortalecer vidas por meio do esporte.

À noite, o Empire State Building brilhou com suas mundialmente famosas luzes da torre em um tom roxo, em comemoração à 47a edição anual da corrida vertical.

Imagens e vídeos em alta resolução podem ser baixados aqui. Mais informações sobre a corrida vertical do Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eleva-se a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, da base à antena. A repaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience criou uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório no 102o andar redesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre de 360 ​​graus com vistas de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração nº 1 na cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo nos prêmios Tripadvisor’s 2025 Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração nº 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

