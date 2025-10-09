El equipo Aston Martin Aramco Formula One® ahora cuenta con el respaldo completo del almacenamiento de NetApp

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--El equipo Aston Martin Aramco Formula One® anunció el día de hoy que completó su migración para ejecutar el 100 % de su almacenamiento de datos en NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente. Aston Martin Aramco confía en la infraestructura de datos unificada, segura y preparada para la inteligencia artificial de NetApp para impulsar sus operaciones de diseño, simulación y pista.

La creación de una infraestructura de datos inteligente impulsada íntegramente por soluciones NetApp permite al equipo de Aston Martin Aramco beneficiarse de un acceso fluido a datos críticos, lo que agiliza la toma de decisiones en milisegundos. Esto incluye la integración de flujos de trabajo impulsados por IA, lo que permite ciclos más rápidos desde el diseño hasta la construcción y un rendimiento mejorado. NetApp StorageGRID proporciona un almacenamiento de objetos escalable y geográficamente distribuido con una resiliencia de nivel empresarial para gestionar los enormes conjuntos de datos generados por las operaciones del equipo de Aston Martin Aramco, mientras que BlueXP ofrece un control y una observabilidad unificados en todo el ecosistema de datos.

NetApp ofrece soluciones de almacenamiento de datos de alto rendimiento y gestión de datos en tiempo real que ayudan a Aston Martin Aramco a analizar la telemetría, optimizar las estrategias de carrera y mejorar el rendimiento de los coches tanto dentro como fuera de la pista. Al permitir un acceso fluido a los datos en entornos cloud y periféricos, NetApp garantiza que los equipos de ingeniería puedan tomar decisiones en fracciones de segundo basándose en información precisa y actualizada.

NetApp permite a Aston Martin Aramco ejecutar simulaciones complejas de forma más rápida y eficiente y brindar un almacenamiento de datos de alto rendimiento y acceso fluido a conjuntos de datos masivos en entornos de nube híbrida. Esto acelera las iteraciones de diseño, lo que permite a los ingenieros perfeccionar la aerodinámica, la estrategia y el rendimiento antes incluso de que el coche salga a la pista.

Fabrizio Pilotti, director de informática, equipo de Aston Martin Aramco Formula One™ : "Desde simulaciones en el túnel de viento CoreWeave y cargas de trabajo CFD hasta telemetría en pista, generamos y analizamos petabytes de datos con el objetivo de construir un coche ganador y un equipo ganador. NetApp brinda una infraestructura escalable y segura que está adaptada a la capacidad de IA y otras cargas de trabajo de computación de alto rendimiento, lo que nos da el poder que necesitamos para tomar las decisiones correctas basadas en datos en el diseño, la simulación y la estrategia del día de la carrera".

Gabie Boko, directora de marketing de NetApp: "Formula One™ es uno de los entornos técnicos más exigentes del mundo. Las carreras se ganan por decisiones tomadas en fracciones de segundo dentro de la pista, basadas en miles de decisiones de diseño e ingeniería que se toman durante las semanas previas. El equipo Aston Martin Aramco necesita acceder rápidamente a enormes conjuntos de datos procedentes de múltiples fuentes sin perder tiempo ni recursos en coordinar los datos entre diferentes plataformas. La confianza que Aston Martin Aramco depositó en NetApp como su único proveedor de almacenamiento es una validación de nuestra experiencia en el soporte de infraestructuras de datos inteligentes que permiten la toma de decisiones basadas en datos a gran escala".

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que combina almacenamiento de datos unificado, datos integrados, servicios operativos y de carga de trabajo para convertir un mundo de disrupción en una oportunidad para cada cliente. NetApp crea una infraestructura sin silos, aprovechando la observabilidad y la IA para permitir la mejor gestión de datos del sector. Como el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial integrado de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad perfecta. Además, nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos a través de una resiliencia cibernética superior, gobernanza y agilidad de aplicaciones. Nuestros servicios operativos y de carga de trabajo proporcionan una optimización continua del rendimiento y la eficiencia para la infraestructura y las cargas de trabajo a través de la observabilidad y la IA. Sin importar el tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, con NetApp puede transformar su infraestructura de datos para hacer realidad las posibilidades de su negocio. Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Acerca del equipo Aston Martin Aramco Formula One™

Con una historia que se remonta a 1913 y sus fundadores Lionel Martin y Robert Bamford, Aston Martin tiene una historia legendaria arraigada en las carreras. Los primeros éxitos en la Aston Hill Climb inspiraron un legado de fabricación de vehículos de lujo de alto rendimiento, que hoy en día incluye el DB12, el Vantage, el Vanquish, el DBX707 y el Aston Martin Valkyrie, inspirado en la F1. La marca debutó en las carreras de Gran Premio en 1922, obtuvo la victoria absoluta en Le Mans en 1959 y regresó a la Fórmula Uno en 2021 bajo el liderazgo de Lawrence Stroll.

Desde entonces, el equipo realizó importantes inversiones, entre las que destaca la inauguración del AMR Technology Campus en Silverstone en 2023, con un diseño sostenible y un túnel de viento de última generación que entró en funcionamiento en 2025.

En la pista, la alineación de pilotos cuenta con el experimentado canadiense Lance Stroll y el bicampeón del mundo Fernando Alonso, apoyados por los pilotos de pruebas y reserva Felipe Drugovich y Stoffel Vandoorne, junto con el embajador del equipo Pedro de la Rosa y el joven piloto en desarrollo Jak Crawford. Aston Martin Aramco también compite en la serie F1® Academy, exclusivamente femenina, con la piloto suiza Tina Hausmann, que compite bajo la tutela de la directora de carreras y embajadora del equipo en la F1® Academy, Jessica Hawkins.

Fuera de la pista, Aston Martin Aramco sigue impulsando el progreso a través de su plataforma de participación de aficionados I / AM y su programa Make A Mark ESG, que promueve la sostenibilidad, la inclusión y la participación de la comunidad. Las asociaciones con Racing Pride, Spinal Track y la Fundación Aleto apoyan la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo del liderazgo. El compromiso del equipo con la eficiencia energética está certificado por el cumplimiento de la norma ISO 50001.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.