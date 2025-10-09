-

Aston Martin Aramco Formula One®車隊全面採用NetApp儲存系統

NetApp StorageGRID將提供人工智慧輔助設計、模擬和賽事當日策略，助力這支競技車隊

加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Aston Martin Aramco Formula One®車隊今天宣布完成系統遷移工作，今後將把所有資料儲存在智慧型資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 的系統中。Aston Martin Aramco將仰仗NetApp統一、安全且支援人工智慧的資料基礎設施助力其設計、模擬以及賽道邊作業。

建構完全由NetApp解決方案支援的智慧型資料基礎設施，可讓Aston Martin Aramco車隊享有無縫存取重要資料、在數毫秒間加速執行決策等優勢。這包括整合人工智慧驅動的工作流、縮短從設計到打造的週期，並提升表現。NetApp StorageGRID提供具有企業級韌性的可擴展地理分散式物件儲存來處理Aston Martin Aramco車隊運作時生成的大量資料集，另有BlueXP提供跨整個資料生態系統的統一控制和可觀測性。

NetApp規劃高性能資料儲存和即時資料管理解決方案，協助Aston Martin Aramco分析遙測數據、優化競賽策略，並提高車輛在賽道上和賽道外的性能。NetApp實現跨雲端和邊緣環境的無縫資料存取，確保工程團隊能夠根據正確的最新分析見解在瞬間制定決策。

NetApp提供高吞吐量的資料儲存和無縫存取跨混合雲的巨量資料集，協助Aston Martin Aramco以更快更有效率的方式完成複雜的模擬作業。這麼做可以加速設計迭代，工程師在競賽開始前便可以動手改善空氣動力學相關因子、策略和表現。

Aston Martin Aramco Formula One™車隊資訊長Fabrizio Pilotti說：「為打造奪獎賽車與車隊，我們從CoreWeave風洞和CFD工作負載模擬到賽道旁遙測全程生成數量以PB計的資料並加以分析。NetApp提供專為發揮人工智慧能力以及其他高性能運作工作負載而訂製的基礎設施，可擴展且安全，幫助我們進行跨設計、模擬和賽事當日策略的正確資料驅動決策。」

NetApp行銷長Gabie Boko說：「Formula One™可說是全球要求最高的技術環境。決勝關鍵在於能夠在賽道上瞬間做出決定。要做到這一點，必須在賽事前數週就開始規劃數以千計的設計和工程決策。Aston Martin Aramco車隊必需快速存取來自多個來源的大量資料集，不容浪費絲毫時間或資源跨不同平台協調資料。Aston Martin Aramco信任NetApp，讓我們擔任他們的獨家儲存供應商，證明我們支援智慧型資料基礎設施、大規模執行資料驅動決策的專業能力。」

補充資料

關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料、營運和工作負載服務和相結合，讓充滿顛覆變化的世界為每個客戶帶來商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，然後運用可觀測性和AI來實現最佳的資料管理。做為唯一原生內建於全球最大雲端的企業級儲存服務，我們的資料儲存提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，為使用者創造資料優勢。我們的營運和工作負載服務透過可觀測性和AI，為基礎設施和工作負載提供效能和效率的持續最佳化。無論資料類型、工作負載或環境如何，都可以透過NetApp改造資料基礎架構以實現業務機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 XLinkedInFacebookInstagram 上關注我們。

NETAPP、NETAPP 標誌以及 www.netapp.com/TM 是 NetApp Inc. 的商標。其他公司和產品名稱則可能為其各自所有者的商標。

關於Aston Martin Aramco Formula One™車隊

Aston Martin的歷史可溯及1913年，創始人Lionel Martin和Robert Bamfordy在當年創立了這家賽車界的傳奇公司。這個品牌在早年於Aston Martin爬山賽中取得佳績，激勵他們繼續打造高性能奢華跑車。時至今日，該公司的車款包括DB12、Vantage、Vanquish、DBX707，以及從F1汲取靈感的Aston Martin Valkyrie。這個品牌在1922年首度參加大獎賽 (Grand Prix)，並在1959年的勒芒耐力賽 (Le Mans) 勇奪冠軍。2021年，Aston Martin在Lawrence Stroll的帶領下重返一級方程式賽車。

在那之後，該車隊積極投資發展，最令人矚目的一大投資是2023年設立於英國Silverstone的AMR技術園區 (AMR Technology Campus in Silverstone)。該園區採用永續設計並擁有最新風洞模型技術，2025年正式啟用。

該車隊陣容堅強，車手包括身經百戰的加拿大車手Lance Stroll、二度奪得世界冠軍的Fernando Alonso、測試車手和後備車手Felipe Drugovich與Stoffel Vandoorne，以及車隊大使Pedro de la Rosa和年輕的研發車手Jak Crawford。Aston Martin Aramco也參加F1® Academy女子系列賽，由瑞士車手Tina Hausmann在該車隊F1® Academy競賽主管兼車手大使Jessica Hawkins的指導下出賽。

除了致力賽事表現之外，Aston Martin Aramco不斷透過其I/AM車迷互動平台和「Make A Mark ESG」計畫推動永續發展、包容性和社區參與。又與Racing Pride、Spinal Track和Aleto基金會合作，支持多元共融、無障礙和培養領導力。該車隊堅持能源效率，已獲得ISO 50001認證。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投資者聯絡人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Ella Seager:
Aston Martin Aramco Formula One™車隊
ella.seager@astonmartinf1.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投資者聯絡人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Ella Seager:
Aston Martin Aramco Formula One™車隊
ella.seager@astonmartinf1.com

More News From NetApp

研究發現，資料就緒度與基礎架構是AI時代成功的關鍵因素

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日發表了由IDC*進行的全新全球企業AI成熟度研究報告。這項第二次年度研究顯示，企業對待人工智慧的方式發生重大改變，並證實AI已進入新階段：最成熟的企業會優先考量資料就緒度、資料保護與安全，同時制定具有影響力的基礎架構決策並進行投資，以支援目前及下一代的AI技術。 2024年的研究結果既彰顯了AI在推動顯著業務成果方面的潛力，也暴露了基礎架構、治理與技能方面的巨大差距。2025年，討論的焦點發生了變化：企業如今正面臨投資報酬率壓力、技術應用碎片化問題，以及從一開始就內建資料治理與安全體系的需求。 NetApp產品長Syam Nair表示：「AI已不再是概念驗證的階段，而是進入了價值驗證階段。IDC的最新研究顯示，真正的差異化因素在於資料準備與基礎架構：那些專注於資料品質以及建構現代化、雲端智慧、可擴充且適應性強的架構的企業，才能將AI轉化為真正的業務影響力。這正是NetApp認為所有企業要在AI時代取得成功，都需要一套智慧資料基礎架構的原因。」 202...

NetApp助力對象儲存現代化，提升速度、可擴展性和安全性

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布推出NetApp StorageGRID® 12.0，這是一款可擴展的軟體定義對象儲存解決方案，專為非結構化資料而設計。最新版本的StorageGRID將引入新功能，旨在推動人工智慧計畫、提高資料安全性並實現企業資料基礎設施的現代化。 無論企業是處於資料湖泊現代化的早期階段，還是正在試驗高級人工智慧應用程式，他們都需要管理並儲存激增的非結構化資料，例如文字、影片、機器和感測器資料、伺服器記錄檔等。想要利用這一不斷成長的資料海洋的企業需要安全、經濟高效且可擴展的解決方案，這使得對象儲存成為其主儲存環境中不可或缺的組成部分。 NetApp資深副總裁暨企業儲存總經理Sandeep Singh表示：「作為本地對象儲存領域公認的產業領導者，NetApp StorageGRID能夠提供滿足人工智慧等現代工作負載需求所需的可擴展性、成本效益和效能。我們的最新更新讓客戶能夠更安全地擴展基於對象的資料資產，並加速工作負載處理，從而專注於讓資料真正發揮作用。」 N...

NetApp獲Gartner®2025年企業儲存平台魔力象限 (Magic Quadrant™) 評選為領導者

加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布，該公司獲得Gartner肯定，在其2025年企業儲存平台魔力象限 (Magic Quadrant™) 中奪得「領導者」(Leader) 的榮銜。NetApp相信這份榮譽說明了該公司的持續創新確實能夠協助客戶打造智慧型資料基礎設施，面對免於網路威脅、運用人工智慧推動以資料為本的決策等現代科技挑戰。這項評估根據特定標準，分析該公司的整體願景完整性和執行能力。 根據Gartner的說明：「企業儲存平台為結構化和非結構化資料工作負載提供平台原生的服務功能和產品功能。基礎設施和營運主管應利用這項研究來評估供應商佈署用於區塊儲存、文件儲存和物件儲存的現代化IT基礎設施平台的能力。」這份報告結合了過去的Gartner主要儲存平台以及檔案和物件儲存平台市場魔力象限報告。 「對我們來說，得到2025年首屆Gartner企業儲存平台魔力象限領導者的頭銜，證明NetApp建立可直接滿足客戶需求之解決方案的不懈努力。」NetApp總裁Cesar Cernuda,...
Back to Newsroom