アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム（Aston Martin Aramco Formula One® Team）、ネットアップのストレージで完全稼働

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム（Aston Martin Aramco Formula One® Team）は、インテリジェント・データ・インフラストラクチャ企業であるネットアップ（NASDAQ：NTAP）のストレージへ、すべてのデータを完全に移行したことを発表しました。アストンマーティン・アラムコは、設計、シミュレーション、そしてサーキットでの運用を強化するために、ネットアップの統合的で安全かつAI対応のデータインフラを活用しています。

ネットアップのソリューションによって完全に支えられたインテリジェントなデータインフラを構築することで、アストンマーティン・アラムコチームは重要なデータへシームレスにアクセスできるようになり、ミリ秒単位での迅速な意思決定が可能になります。これにはAI駆動型ワークフローの統合も含まれており、設計から製造までのサイクルを短縮し、パフォーマンスの向上を実現しています。ネットアップのStorageGRIDは、アストンマーティン・アラムコチームの運用によって生成される膨大なデータセットを処理するために、エンタープライズレベルの堅牢性を備えたスケーラブルで地理的に分散されたオブジェクト・ストレージを提供します。一方、BlueXPはデータエコシステム全体にわたる統合管理と可視化を実現します。

ネットアップは、高性能なデータストレージおよびリアルタイムデータ管理ソリューションを提供し、これによりアストンマーティン・アラムコは、テレメトリーデータを分析し、レース戦略を最適化するとともに、サーキット内外でのマシン性能の向上を実現します。クラウド環境とエッジ環境の両方でシームレスなデータアクセスを可能にすることで、ネットアップはエンジニアリングチームが正確かつ最新のインサイトに基づいて瞬時の意思決定を行えるようにしています。

ネットアップは、高スループットのデータストレージとハイブリッドクラウド環境全体にわたる膨大なデータセットへのシームレスなアクセスを提供することで、アストンマーティン・アラムコが複雑なシミュレーションをより高速かつ効率的に実行できるようにしています。これにより、設計の反復プロセスが加速し、エンジニアはマシンがサーキットを走行する前に空力性能、戦略、パフォーマンスを向上させることができます。

アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム（Aston Martin Aramco Formula One™ Team）最高情報責任者（CIO）ファブリツィオ・ピロッティ： 「CoreWeave風洞でのシミュレーションやCFD（数値流体力学）ワークロードからサーキットでのテレメトリーに至るまで、私たちは勝利をつかむマシンとチームを築くためにペタバイト規模のデータを生成・分析しています。ネットアップは、AI機能やその他の高性能コンピューティング・ワークロードに最適化されたスケーラブルで安全なインフラを提供しており、設計、シミュレーション、そしてレース当日の戦略において、データに基づいた最適な意思決定を行うために必要なパワーを私たちに与えてくれます。」

ネットアップ最高マーケティング責任者（CMO） ガビー・ボコ：「フォーミュラワン（Formula One™）は、世界で最も要求の厳しい技術環境の1つです。レースは、数週間にわたる何千もの設計およびエンジニアリング上の決断を土台として、サーキット上での瞬時の判断によって勝敗が決まります。アストンマーティン・アラムコチームは、異なるプラットフォーム間でデータを統合するために時間やリソースを費やすことなく、複数のソースからの膨大なデータセットに迅速にアクセスする必要があります。アストンマーティン・アラムコが唯一のストレージ・プロバイダーであるネットアップに寄せた信頼は、データに基づく意思決定を大規模に支えるインテリジェント・データ・インフラの分野における当社の専門性を裏付けるものです。」

ネットアップは、統合データ・ストレージ、統合データ、運用およびワークロード・サービスを組み合わせたインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業であり、混乱の多い世界をお客様にとってのチャンスへと変えています。同社は、可観測性とAIを活用し、業界最高水準のデータ管理を可能にすることで、サイロのないインフラを実現します。また、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれた唯一のエンタープライズ・グレードのストレージ・サービスとして、シームレスな柔軟性を提供します。さらに、ネットアップのデータ・サービスは、卓越したサイバー・レジリエンス、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性によって、データの優位性を生み出しています。また、当社の運用およびワークロード・サービスは、可観測性とAIにより、インフラとワークロードのパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。ネットアップを利用することで、データの種類、ワークロード、環境を問わず、データ・インフラを変革し、ビジネスの可能性を実現することが可能です。

NETAPP、NETAPPロゴ、および www.netapp.com/TM でリストされている商標はネットアップ・インクの商標です。他の企業名や製品名はそれぞれの所有者の商標である可能性があります。

アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム（Aston Martin Aramco Formula One™）について

1913年に創業者ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって設立されたアストンマーティンは、レースに深く根ざした輝かしい歴史を持っています。アストン・ヒル・クライムでの初期の成功をきっかけに、高性能ラグジュアリーカーを生み出し続ける伝統が確立されました。現在では、DB12、ヴァンテージ、ヴァンキッシュ、DBX707、そしてF1から着想を得たアストンマーティン・ヴァルキリーなどがそのラインアップに名を連ねています。同ブランドは1922年にグランプリレースでデビューし、1959年にはル・マンで総合優勝を果たしました。さらに2021年、ローレンス・ストロールの指導のもと、フォーミュラワンに復帰しています。

それ以来、チームは大規模な投資を行っており、特に2023年にはシルバーストーンに「AMR・テクノロジー・キャンパス」を開設しています。この施設は持続可能な設計を採用しており、2025年には最先端の風洞施設が稼働を開始しています。

サーキット上では、経験豊富なカナダ出身のランス・ストロールと2度のワールドチャンピオンに輝いたフェルナンド・アロンソがドライバーとしてチームを牽引しています。さらに、テストおよびリザーブドライバーのフェリペ・ドルゴビッチとストフェル・バンドーン、チームアンバサダーのペドロ・デ・ラ・ロサ、そして若手育成ドライバーのジャック・クロフォードがチームを支えています。アストンマーティン・アラムコは、女性専用レースシリーズであるF1®アカデミー（F1® Academy）にも参戦しており、スイス出身のティナ・ハウスマンが、チームのF1®アカデミー（F1® Academy）・ヘッド・オブ・レーシング兼ドライバーアンバサダーであるジェシカ・ホーキンスの指導のもとで競技に臨んでいます。

サーキット外において、アストンマーティン・アラムコはファンエンゲージメント・プラットフォーム「I / AM」や、持続可能性、インクルージョン、地域社会との関わりを推進する「Make A Mark」ESGプログラムを通じて、さらなる発展を続けています。また、Racing Pride、Spinal Track、Aleto Foundationとのパートナーシップを通じて、インクルージョン、アクセシビリティ、リーダーシップ育成を支援しています。チームのエネルギー効率への取り組みは、ISO 50001認証によって裏付けられています。

