Tempus加入Parse Biosciences的認證服務提供者網路

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充且易取得的單細胞定序領域的領導者Parse Biosciences欣然宣布，Tempus已成為其認證服務提供者(CSP)計畫的最新成員。兩家公司將攜手擴大高品質、可擴充單細胞技術的取得通路，並協助Tempus擴大其整合式多組學服務能力。

Parse的CSP計畫於2024年啟動，匯聚了全球頂尖服務提供者群體，為科研人員提供便捷取得先進單細胞技術的途徑。透過加入該網路，Tempus將Parse經實務驗證的可擴充性和品質優勢與自身的多組學專業能力相結合，為客戶打造從探索性研究到大規模資料驅動研究的可靠路徑。

Tempus執行副總裁Mike Yasiejko表示：「我們與Parse秉持共同的使命，即為科研領域提供可靠且尖端的解決方案。我們期待透過為客戶提供單細胞定序服務，進一步推動這項事業發展。」

Parse Biosciences共同創辦人兼執行長Alex Rosenberg博士表示：「我們始終專注於讓單細胞分析變得易於取得、可擴充且富有影響力，與Tempus的合作將推動這一目標的達成。透過攜手合作，我們能夠提供生命科學領域解決複雜生物學問題所需的規模和整合式資料支援。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，致力於加快人類健康和科學研究的發展。透過使研究人員能夠以前所未見的規模和簡便性進行單細胞定序，Parse的創新解決方案正在推動癌症治療、組織修復、幹細胞治療等領域的突破。

憑藉華盛頓大學開發的變革性技術，Parse Biosciences已募集了超過1億美元的資金，並被全球3000多個實驗室使用。其不斷擴充的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用於先進資料分析的Trailmaker。Parse Biosciences總部位於西雅圖充滿活力的南湖聯盟區，最近啟用了一個占地34,000平方英尺的設施，其中配備了最先進的實驗室，以支援其推動全球研究發展的使命。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.parsebiosciences.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。