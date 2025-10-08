Haleon choisit Agentforce Life Sciences Cloud de Salesforce pour améliorer l'engagement avec les pharmacies et les professionnels de santé grâce à l'IA

LONDRES & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Haleon plc (LSE/NYSE : HLN), une multinationale de premier plan spécialisée dans la santé au quotidien, et Salesforce (NYSE : CRM), le numéro un mondial des solutions CRM basées sur l'intelligence artificielle, ont annoncé aujourd'hui que Haleon allait s'appuyer sur Salesforce pour renforcer l'efficacité de ses relations avec les pharmacies et les professionnels de santé du monde entier.

Haleon a choisi Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud, et Agentforce de Salesforce afin de soutenir ses 4 500 agents commerciaux à travers le monde. Cette solution basée sur l'intelligence artificielle permettra à l'entreprise mondiale de santé grand public d'avoir des interactions plus productives avec ses clients et d'approfondir ses relations avec les pharmaciens et les professionnels de santé du monde entier. Cela devrait profiter à des millions de consommateurs à travers le monde en permettant à davantage de personnes d'accéder plus facilement aux produits de santé courants.

Grâce à Salesforce, les commerciaux de Haleon passeront moins de temps sur les tâches administratives et auront accès à des informations basées sur des données concernant les caractéristiques démographiques des consommateurs, les tendances d'achat et le marketing sur le lieu de vente. Cela permettra aux commerciaux de Haleon de concentrer leurs efforts sur des activités à valeur ajoutée, telles que l'élaboration de plans d'activation sur mesure pour leurs clients.

De plus, Haleon, fabricant de marques leaders dans leur catégorie telles que Sensodyne, Voltaren et Centrum, sera le partenaire de conception de Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement. À ce titre, Haleon influencera le développement des solutions Salesforce pour les sciences de la vie afin de mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé grand public, notamment en soutenant la disponibilité des produits, la gestion de la durée de conservation, les promotions et la gestion des stocks dans les canaux de vente au détail et en ligne à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de nous associer à Salesforce afin d'offrir à nos clients des informations plus efficaces et basées sur des données. Le choix de Life Sciences Cloud et d'Agentforce permettra aux pharmaciens et aux professionnels de santé d'améliorer plus efficacement la santé quotidienne de millions de personnes à travers le monde », a affirmé Claire Dickson, Responsablr numérique et technologique chez Haleon.

Dickson continua : « Nous sommes également ravis de conseiller Salesforce dans le cadre du développement des fonctionnalités de la plateforme dédiées à la santé des consommateurs. Nous nous engageons à façonner l'avenir de notre secteur et sommes impatients de contribuer au développement d'outils qui favoriseront la croissance de toutes nos catégories. »

« L'adoption par Haleon de notre plateforme cloud nouvelle génération dédiée aux sciences de la vie pour l'engagement client et Agentforce va révolutionner la manière dont le secteur de la santé grand public interagit avec les pharmacies et les professionnels de santé grâce à des informations en temps réel et à une intelligence artificielle fiable », a déclaré Frank Defesche, directeur général des sciences de la vie chez Salesforce. « Leurs connaissances nous permettent de répondre aux besoins complexes et spécifiques du secteur des soins de santé grand public sans avoir à personnaliser les solutions, tout en favorisant une plus grande productivité, l'innovation et le bien-être. »

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est un leader mondial dans le domaine de la santé grand public, dont l'objectif est d'améliorer la santé quotidienne avec humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre six grandes catégories : santé bucco-dentaire, vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive, santé thérapeutique de la peau et autres. Ses marques de longue date, telles que Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu et Voltaren, reposent sur une science fiable, l'innovation et une profonde compréhension humaine.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.haleon.com

À propos de Salesforce

Salesforce aide les organisations de toutes tailles à repenser leur activité dans le contexte de l'IA. Grâce à la plateforme fiable de Salesforce et à Agentforce, les organisations peuvent réunir les humains et les agents afin de favoriser la réussite des clients, grâce à l'IA, aux données et à l'action. Fort d'une longue expérience dans le secteur de la santé, Salesforce continue d'investir pour améliorer les résultats des organisations pharmaceutiques et médicales. Consultez www.salesforce.com pour plus d’informations.

La gestion des commandes devrait être disponible dans le cadre du Life Sciences Cloud for Customer Engagement à partir d'octobre 2026. Les services ou fonctionnalités non commercialisés mentionnés ici ne sont actuellement pas disponibles et pourraient ne pas être livrés dans les délais prévus, voire ne pas être livrés du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.

