Bitdefender et secunet s’associent pour offrir une cybersécurité souveraine aux entreprises européennes

BUCAREST, Roumanie et SCHWERTE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, leader européen de la cybersécurité, a annoncé son partenariat stratégique avec secunet, une entreprise spécialisée dans la souveraineté numérique et la protection des environnements hautement critiques, tels que les agences gouvernementales. En Allemagne, Bitdefender propose désormais GravityZone, sa plateforme unifiée pour la cybersécurité, la gestion des risques et la conformité, dans le cloud souverain de SysEleven (une société secunet). Les données relatives aux clients et à la configuration, les événements de sécurité et les données télémétriques sont traités exclusivement dans l’UE.

Le partenariat entre Bitdefender et secunet soutient les entreprises de toutes tailles qui doivent se conformer à des critères stricts en matière de souveraineté des données. Cela est particulièrement pertinent pour des secteurs tels que les services financiers, la santé, l’éducation, les infrastructures critiques, l’énergie, l’industrie manufacturière et autres.

Ce partenariat optimise en outre l’écosystème de distribution de Bitdefender pour les offres de cybersécurité. Il permet aux partenaires et aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’utiliser la plateforme GravityZone hébergée en Allemagne dans le cloud OpenStack de SysEleven pour les clients ayant des exigences élevées en matière de souveraineté des données et de conformité, et de gérer ces environnements en leur nom.

La souveraineté numérique sous pression

Des discussions récentes ont mis en évidence que, dans certaines circonstances, les entreprises basées aux États-Unis peuvent être tenues de se conformer aux demandes d’accès aux données émanant du gouvernement. Cela a créé une incertitude parmi les organisations de l’UE qui dépendent de services de cloud et logiciels hébergés à l’étranger. En conséquence, de nombreuses entreprises européennes accordent la priorité aux initiatives de souveraineté numérique, en particulier lorsqu’elles traitent des informations hautement sensibles telles que les données de sécurité.

Grâce à ce partenariat avec secunet, Bitdefender, en tant qu’entreprise basée dans l’UE, peut garantir la souveraineté numérique sans porte dérobée. Cette intégration offre aux organisations des capacités avancées en matière de cybersécurité afin de protéger leurs opérations et de se conformer aux réglementations strictes de l’UE et de l’Allemagne, telles que NIS2, DORA, GDPR et ISO.

Au cœur de cette initiative se trouve Bitdefender GravityZone, une plateforme complète et unifiée de sécurité, d’analyse des risques et de conformité hébergée sur le cloud OpenStack de SysEleven. Cette plateforme offre une protection avancée des terminaux (EPP), une détection et une réponse sur les terminaux (EDR), une détection et une réponse étendues (XDR) et une sécurité basée sur le cloud, assurant une couverture de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’attaque. Elle fournit également un contexte approfondi pour les détections qui s’étendent de manière transparente aux services de détection et de réponse gérés (MDR) de Bitdefender.

Le cloud OpenStack certifié SysEleven

Le cloud OpenStack de SysEleven fournit une infrastructure robuste, sécurisée et évolutive, spécialement conçue pour les organisations ayant des exigences informatiques critiques et de conformité élevées. Basé à Berlin, le spécialiste du cloud et de Kubernetes géré SysEleven est certifié par l’Office fédéral allemand pour la sécurité de l’information (BSI) selon la norme ISO 27001 sur la base de l’IT-Grundschutz. Cela fait de SysEleven l’un des deux seuls fournisseurs de cloud souverains en Allemagne à se caractériser par la triade de la protection informatique de base, l’attestation C5 et la certification ISO 27001.

L’hébergement de GravityZone dans le cloud certifié de SysEleven en Allemagne permet de traiter et de stocker les données GravityZone telles que les événements/télémétrie de sécurité des terminaux, les détections et les données de configuration dans l’UE.

« Les entreprises européennes ont besoin de solutions de sécurité qui offrent une prévention, une protection, une détection et une réponse avancées aux menaces sans sacrifier la souveraineté des données », déclare Andrei Florescu, président-directeur général de Bitdefender Business Solutions Group. « Le partenariat avec secunet offre justement cela, donnant aux industries réglementées la confiance nécessaire pour mettre en œuvre une cybersécurité de pointe tout en conservant un contrôle total sur la manière dont elles stockent, traitent et sécurisent leurs données. Avec GravityZone sur le cloud OpenStack de SysEleven, les clients savent que leurs données restent au sein de l’UE. Ils peuvent également se conformer plus facilement à des réglementations telles que le RGPD, la NIS2, la DORA et d’autres réglementations. »

« Grâce à notre infrastructure de cloud sécurisée et certifiée, nous permettons à Bitdefender de fournir sa plateforme de cybersécurité éprouvée de manière transparente », déclare Andreas Rückriegel, directeur général de SysEleven et vice-président du cloud chez secunet. « Ce partenariat représente une étape unique et nécessaire vers le renforcement de la résilience numérique. En combinant les technologies et l’expertise de deux leaders européens de confiance, nous donnons aux entreprises et aux autorités publiques les moyens de stimuler l’innovation tout en opérant avec le plus haut niveau de sécurité et de conformité. »

Pour plus d’informations sur le partenariat entre Bitdefender et secunet, rendez-vous ici.

À propos de secunet

secunet est le leader allemand de la cybersécurité. Dans un monde de plus en plus connecté, la combinaison de produits et de services de conseil proposée par l’entreprise garantit des infrastructures numériques résilientes et une protection maximale des données, des applications et des identités numériques. secunet est spécialisée dans les domaines soumis à des exigences de sécurité particulières, tels que le cloud, l’IIoT, l’administration en ligne et la santé en ligne. Grâce aux solutions de sécurité de secunet, les entreprises peuvent respecter les normes de sécurité les plus strictes dans leurs projets de numérisation et faire progresser leur transformation numérique.

Plus de 1 000 experts renforcent la souveraineté numérique des gouvernements, des entreprises et de la société. Parmi les clients de secunet figurent des ministères fédéraux, plus de 20 entreprises cotées au DAX ainsi que d’autres organisations nationales et internationales. L’entreprise a été fondée en 1997. Elle est cotée au SDAX de la Deutsche Börse et a généré un chiffre d’affaires d’environ 406 millions d’euros en 2024.

secunet est un partenaire de la République fédérale d’Allemagne en matière de sécurité informatique et un partenaire de l’Alliance allemande pour la cybersécurité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.secunet.com.

À propos de SysEleven

SysEleven GmbH compte plus de 500 clients sur le marché DACH et emploie plus de 170 personnes. En tant que fournisseur de services gérés dans le cloud et Kubernetes, SysEleven est spécialisé dans l’exploitation de systèmes distribués et critiques, ainsi que dans la mise à l’échelle rapide des charges de travail.

Filiale à 100 % de la société allemande secunet Security Networks AG, leader dans le domaine de la cybersécurité, SysEleven accompagne les organisations qui souhaitent achever leur transformation vers le cloud natif et qui accordent de l’importance à la rapidité, à la flexibilité et à l’autonomie. La gamme de services comprend : des services de cloud tels qu’un cloud public et privé OpenStack, des services Kubernetes (entièrement) gérés tels que l’exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des charges de travail cloud et Kubernetes.

SysEleven accorde une grande importance à la protection des données, à la conformité et à la sauvegarde cohérente de la souveraineté numérique. Toutes les solutions contiennent des composants open source et sont hébergées dans des centres de données allemands modernes et durables. Fondée en 2007 et certifiée ISO 27001, IT-Grundschutz et C5, l’entreprise compte parmi ses clients Bundesdruckerei, DFS Aviation Services, FTAPI, smartsteuer, VHV Versicherungen, FarmFacts, medgate et Golem.de. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.syseleven.de.

À propos de Bitdefender

Bitdefender est un leader de la cybersécurité qui fournit les meilleures solutions de prévention, de détection et de réponse aux menaces dans le monde entier. Protégeant des millions de consommateurs, d’entreprises et d’environnements gouvernementaux, Bitdefender est l’un des experts les plus fiables du secteur pour éliminer les menaces, protéger la vie privée, l’identité numérique et les données, et permettre la cyber-résilience. Grâce à d’importants investissements dans la recherche et le développement, Bitdefender Labs découvre des centaines de nouvelles menaces chaque minute et valide des milliards de requêtes quotidiennes. La société a été pionnière dans des innovations révolutionnaires en matière d’antimalware, de sécurité IoT, d’analyse comportementale et d’intelligence artificielle, et sa technologie est utilisée sous licence par plus de 180 des marques technologiques les plus reconnues au monde. Fondée en 2001, Bitdefender compte des clients dans plus de 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.bitdefender.com.

