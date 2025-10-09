Tempus加入Parse Biosciences的认证服务提供商网络

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可扩展且易获取的单细胞测序领域的领导者Parse Biosciences欣然宣布，Tempus已成为其认证服务提供商(CSP)计划的最新成员。两家公司将携手扩大高质量、可扩展单细胞技术的获取渠道，并助力Tempus拓展其一体化多组学服务能力。

Parse的CSP计划于2024年启动，汇聚了全球顶尖服务提供商群体，为科研人员提供便捷获取先进单细胞技术的途径。通过加入该网络，Tempus将Parse经实践验证的可扩展性和质量优势与自身的多组学专业能力相结合，为客户打造从探索性研究到大规模数据驱动研究的可靠路径。

Tempus执行副总裁Mike Yasiejko表示：“我们与Parse秉持共同的使命，即为科研领域提供可靠且前沿的解决方案。我们期待通过为客户提供单细胞测序服务，进一步推动这项事业发展。”

Parse Biosciences联合创始人兼首席执行官Alex Rosenberg博士表示：“我们始终专注于让单细胞分析变得易于获取、可扩展且富有影响力，与Tempus的合作将推动这一目标的实现。通过携手合作，我们能够提供生命科学领域解决复杂生物学问题所需的规模和一体化数据支持。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家跨国生命科学公司，致力于加快人类健康和科学研究的进步。 Parse的创新解决方案使研究人员能够以无与伦比的规模和简便性进行单细胞测序，推动癌症治疗、组织修复、干细胞疗法等领域的突破。

基于华盛顿大学开发的变革性技术，Parse Biosciences已筹集了超过1亿美元的资金，并被全球3000多个实验室使用。其不断扩展的产品组合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用于高级数据分析的Trailmaker。Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的南湖联合区，最近启用了一个占地34,000平方英尺的设施，其中配备了最先进的实验室，以支持其推动全球研究发展的使命。如需了解更多信息，请访问www.parsebiosciences.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。