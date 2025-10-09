-

Tempus junta-se à rede de provedores de serviços certificados da Parse Biosciences

Avançando nas pesquisas multiômicas ao possibilitar a expertise orientada por dados da Tempus com a plataforma de célula única escalonável da Parse

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalonável e acessível, tem o prazer de dar as boas-vindas à Tempus como a mais nova integrante do seu programa de provedores de serviços certificados (PSC). Juntas, as empresas ampliarão o acesso à célula única escalonável e de alta qualidade e capacitarão a Tempus a avançar suas soluções multiômicas integradas.

Lançado em 2024, o programa de PSC da Parse reúne uma comunidade global de provedores de serviços de primeira linha, dando aos cientistas acesso direto a tecnologias avançadas de célula única. Ao fazer parte dessa rede, a Tempus combina as comprovadas escalabilidade e qualidade da Parse com sua própria expertise multiômica, oferecendo aos clientes um caminho confiável desde pesquisas exploratórias até estudos de grande porte orientados por dados.

"Temos a mesma missão que a Parse, de oferecer soluções confiáveis e emergentes para pesquisas, e esperamos oferecer aos nossos clientes sequenciamento de célula única para continuar esse trabalho", afirmou Mike Yasiejko, vice-presidente executivo da Tempus.

"Focamos sempre em tornar a análise de célula única acessível, escalonável e impactante, e esse trabalho com a Tempus faz avançar esse objetivo", afirmou Alex Rosenberg, PhD, cofundador e CEO da Parse Biosciences. "Ao juntarmos as forças, podemos fornecer os dados escaláveis e integrados necessários para abordar questões biológicas complexas em ciências biológicas".

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa internacional de ciências biológicas dedicada a acelerar avanços na saúde humana e na pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a conduzir o sequenciamento de células únicas com escala e simplicidade incomparáveis, as soluções inovadoras da Parse estão impulsionando avanços no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco e muito mais.

Construída com base em tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse Biosciences arrecadou mais de $100 milhões e é usada por mais de 3.000 laboratórios mundialmente. Seu crescente portfólio de produtos inclui a Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker para análise avançada de dados. Com sede no vibrante distrito de South Lake Union em Seattle, a Parse Biosciences inaugurou recentemente uma instalação de 34.000 pés quadrados, contendo laboratórios de última geração que apoiam a missão de avançar as pesquisas globais. Para mais informações, acesse www.parsebiosciences.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Parse Biosciences amplia acesso global ao certificar a Single Cell Discoveries como provedora de serviços

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalável e acessível, tem o prazer de anunciar a Single Cell Discoveries, sediada nos Países Baixos, como a mais nova integrante de seu Programa de Provedores de Serviços Certificados (Certified Service Provider – CSP). Como provedora certificada, a Single Cell Discoveries ampliará o acesso à tecnologia de célula única da Parse, combinando-a com uma equipe dedicada exclusivamente à ciência de célula única pa...

Helmholtz Munich em colaboração com o Parse Biosciences GigaLab criam o maior atlas do mundo sobre distúrbios do tecido pulmonar humano

MUNIQUE e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Helmholtz Munich e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma colaboração estratégica para gerar o maior atlas mundial de distúrbios de doenças pulmonares do mundo, com o suporte da plataforma GigaLab da Parse Biosciences. Utilizando um modelo de cultura de cortes de tecido pulmonar humano ex vivo, provenientes de pulmões normais de doadores de controle, juntamente com tecidos pulmonares explantados de pacientes acometidos por doenças pulmonares crônicas, o es...

Estudo da Parse mapeia vias neurais com potenciais implicações para pesquisa de doenças neurodegenerativas

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células únicas acessíveis e escaláveis, anunciou hoje um estudo inovador publicado na revista Science que utilizou tecnologia de células únicas da Parse para descobrir como as vias de sinalização impulsionam a formação de diversos subtipos de neurônios. Ao vincular sinais específicos aos resultados do destino celular, esta pesquisa fornece uma poderosa estrutura para gerar tipos de células definidos 'in...
Back to Newsroom