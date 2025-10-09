Tempus junta-se à rede de provedores de serviços certificados da Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalonável e acessível, tem o prazer de dar as boas-vindas à Tempus como a mais nova integrante do seu programa de provedores de serviços certificados (PSC). Juntas, as empresas ampliarão o acesso à célula única escalonável e de alta qualidade e capacitarão a Tempus a avançar suas soluções multiômicas integradas.

Lançado em 2024, o programa de PSC da Parse reúne uma comunidade global de provedores de serviços de primeira linha, dando aos cientistas acesso direto a tecnologias avançadas de célula única. Ao fazer parte dessa rede, a Tempus combina as comprovadas escalabilidade e qualidade da Parse com sua própria expertise multiômica, oferecendo aos clientes um caminho confiável desde pesquisas exploratórias até estudos de grande porte orientados por dados.

"Temos a mesma missão que a Parse, de oferecer soluções confiáveis e emergentes para pesquisas, e esperamos oferecer aos nossos clientes sequenciamento de célula única para continuar esse trabalho", afirmou Mike Yasiejko, vice-presidente executivo da Tempus.

"Focamos sempre em tornar a análise de célula única acessível, escalonável e impactante, e esse trabalho com a Tempus faz avançar esse objetivo", afirmou Alex Rosenberg, PhD, cofundador e CEO da Parse Biosciences. "Ao juntarmos as forças, podemos fornecer os dados escaláveis e integrados necessários para abordar questões biológicas complexas em ciências biológicas".

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa internacional de ciências biológicas dedicada a acelerar avanços na saúde humana e na pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a conduzir o sequenciamento de células únicas com escala e simplicidade incomparáveis, as soluções inovadoras da Parse estão impulsionando avanços no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco e muito mais.

Construída com base em tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse Biosciences arrecadou mais de $100 milhões e é usada por mais de 3.000 laboratórios mundialmente. Seu crescente portfólio de produtos inclui a Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker para análise avançada de dados. Com sede no vibrante distrito de South Lake Union em Seattle, a Parse Biosciences inaugurou recentemente uma instalação de 34.000 pés quadrados, contendo laboratórios de última geração que apoiam a missão de avançar as pesquisas globais. Para mais informações, acesse www.parsebiosciences.com.

